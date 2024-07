ZNAM DA JE TO PUT U OGROMAN NAPREDAK Vučić o litijumu: Moramo da imamo dobru ekonomiju, dobre fabrike u našoj zemlji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas sednici proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Srbije, a nakon toga obratio se javnosti.

Govorio je o svim važnim temama, a između ostalog, bilo je reči i o litijumu.

- Nećemo da dozvolimo izvoz litijuma ako to bude moguće, već samo litijumskih baterija takođe, ako to bude moguće, da bismo suštinu vrednosti zadržali u našoj zemlji, da bi obezbedili ekonomski napredak zemlje. Hvala im što pored stotina njihovih plaćenika, najviše im smeta i najbolji posao u interesu Srbije obavlja jedan čovek, a to sam ja. Imam savest i brinem za Srbiju i neću da pustim šusterima da nam daju mat drugi put, kao što su to učinili. Sada sam naučio, ne može više šuster mat da se dobije. Razlika je u tome što postoje ljudi koji se bore, koji imaju ideale, ideologiju, koje ne možete da pobedite pretnjama i lažima. Govoriću o tome, ne možete da me utišate i sprečite.

- Znam da je to put u ogroman napredak. To što se pravite blesavi da to ne znate i da lažima možete da ujedinjujete narod, da sebe u političkom smislu podižete iz mrtvih jer nikome više niste važni, to je vaša stvar. Moj posao je da vodim zemlju, narod u bolju budućnost. Moramo da imamo dobru ekonomiju, fabrike u našoj zemlji. Nastaviću da radim svoj posao besplatno. Je l to neki mediji neće da pušta takve informacije jer još nisu dobili para? Spreman sam da vidim, lideri tog protesta "Ne davimo Jadar" i ja zajedno da odemo, da oni izaberu mesto gde ćemo da odemo na poligraf, ovo je igra, ali sam spreman i stvarno da vidimo da li su primili pare. Da vidimo je li taj Petković i njegova porodica primila pare, ti govornici, taj Blagojević primio 700.000 evra. Jesam li ja primio pare ili oni. A oni sada protiv. A ja bez dinara za. Meni je Srbija važna, a njima samo njihove zadnjice ništa više. U tome je velika razlika - poručio je Vučić.

Detaljno obraćanje predsednika nakon sednice možete da pročitate na linku ispod

Bonus video:

02:53 LITIJUM JE NAFTA 21. VEKA, NEMAJU GA SVI, A NEOPHODAN JE Stručnjaci o ekonomskoj i geopolitičkoj prednosti država koje ga imaju