"ŽELIM OD NEMACA DA ČUJEM KAKO NAPREDUJU NJIHOVA DVA PROJEKTA" Brnabić u Berlinu: Radujem se razgovorima, jedna od tema i litijum

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić danas počinje dvodnevnu posetu Berlinu tokom koje će se sastati sa nemačkim poslanicima i predsednicom Bundestaga Berbelom Bas.

"Radujem se razgovorima u Berlinu na različite teme - pre svega političke, ali i ekonomske. Nemačka je naš najvažniji trgovinski partner. Ukupna razmena roba i usluga sa Nemačkom u 2023. bila je na istorijski rekordnom nivou od preko 11 milijardi evra, a mogućnosti koje su tek pred nama su ogromne. Jedna od tema će svakako biti i litijum. Želim od Nemaca da čujem kako napreduju njihova dva velika projekta - Vulkan i Zinvald, kakve tehnologije primenjuju i kako, kao društvo, uvek uspevaju da budu na istoj strani - onoj koja čuva nemačke interese. Možda nešto naučimo i mi u Srbiji iz toga, umesto da na temu litijuma slušamo pesnike, a ignorišemo mašinske inženjere, profesore sa rudarsko-geološkog, tehničkog, tehnološkog i drugih relevantnih fakulteta.

Radujem se razgovorima u Berlinu na različite teme - pre svega političke, ali i ekonomske. Nemačka je naš najvažniji trgovinski partner. Ukupna razmena roba i usluga sa Nemačkom u 2023. bila je na istorijski rekordnom nivou od preko 11 milijardi evra, a mogućnosti koje su tek… pic.twitter.com/foJkru5UfQ — Ana Brnabic (@anabrnabic) July 3, 2024

Tako je to kad se ne borite za Srbiju nego protiv Aleksandar Vučića i Srpske napredne stranke na svaku temu i po svaku cenu. Ja želim da čestitam Nemačkoj, i to ću i zvanično učiniti, na tome što će prvi u Evropi rudariti svoj litijum (10. juna ove godine Landau odobrio prostroni plan i projekat Vulkan će definitivo krenuti u rudarenje litijuma do kraja 2026.) i tako dodatno osnažiti svoju zemlju, svoju energetsku sigurnost i nezavisnost, i svoju industriju. Kakvi smo mi svetski prvaci u propuštanju šansi...", napisala je Ana Branabić na mreži "X".

Bonus video:

00:22 Pretnje Ani Brnabić od strane ekoloških aktivista