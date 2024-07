SPREMA SE JOŠ JEDNA SEDNICA: Deklaracija sa Svesrpskog sabora uskoro pred poslanicima

Deklaraciju Svesrpskog sabora usvojila je u ponedeljak Skupština Republike Srpske, a Narodna skupština Srbije trebalo bi isto to da uradi na prvoj narednoj sednici, koja bi, prema saznanjima Kurira, mogla da se održi već sredinom ovog meseca. Sagovornici našeg lista ukazuju da je izuzetno značajno što se u kratkom roku ova vrsta saradnje i podrške konkretizuje.

Na narednoj sednici

Naime, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je prekjuče Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koju su prethodno vlade Srbije i RS usvojile na Svesrpskom saboru u Beogradu početkom juna. Ovu deklaraciju Narodna skupština Srbije trebalo bi da usvoji na narednoj sednici parlamenta, potvrdio je za Kurir predsednik poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov, ukazujući na njen značaj.

foto: Petar Aleksić

- Važno je da narodne skupštine i Srpske i Srbije usvoje deklaraciju jer je to onda stav naroda, stav države i u tom kontekstu možemo govoriti o tome da se svi ti zakoni prihvataju u formalno pravnom smislu i da će i u narednom periodu odnosi RS i Srbije biti bliski i bratski kao što su bili sve ovo vreme od kada se u Srbiji vodi politika predsednika Vučića. U tom kontekstu očekujem i podršku i pomoć kako Srbije i građana Srbije u RS, tako i RS i građana RS u Srbiji, s tim da to svakako ni na koji način ne dira u Dejtonski mirovni sporazum, kao ni u činjenicu da je BiH međunarodno priznata država, što mi u potpunosti prihvatamo i poštujemo, ali niko ni na koji način ne može da nam zabrani da imamo bratske i bliske odnose sa RS. To je, na kraju krajeva, nešto što je potpuno logično i apsolutno nemamo ništa protiv da i drugi narodi koji žive na prostoru bivše Jugoslavije s nekim državama s kojima to žele održavaju što bliže odnose. Ova deklaracija će biti samo još jedan kamen u mozaiku koji se tiče jedne dobro organizovane, temeljne saradnje RS i Srbije - kazao je Jovanov.

Jačanje saradnje

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost za Kurir ističe važnost brze konkretizacije jačanja saradnje Srbije i Republike Srpske.

foto: Kurir TV

- Iako je u pitanju samo procedura, kada govorimo o usvajanju ove deklaracije, posebno je važno što ona znači potvrdu toga da neće sve ostati na manifestaciji i razmeni lepih reči i ohrabrenja, već i kroz konkretizaciju zvaničnog usvajanja deklaracije u Skupštini vidimo i prvi korak ka njihovoj primeni. To je za nas veoma važno jer je svakako dobro poznato da je naš narod sklon da započne nešto pa da ne završi, s čime smo imali iskustva u prošlosti, ali sada vidimo veliki stepen ekspeditivnosti, u čemu se vidi jasna odlučnost da se ta saradnja i podrška i konkretno produbi - naglasio je Graovac.