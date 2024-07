TAPKANJE U MESTU: Kurti svojom agresorskom politikom doveo do toga da dijalog u Briselu bude klinički mrtav!

Poslednji pokušaji Brisela da pomakne dijalog Beograda i Prištine korak napred nisu doveli do konkretnih rezultata, jer Priština i dalje uporno izbegava obavezu formiranja Zajednice srpskih opština i drži blokadu za ulaz srpske robe na teritoriju Kosova i Metohije, a to je samo deo složenih problema s kojima se svakodnevno suočavaju Srbi na KiM.

Progon Srba

Posle još jednog iskustva učestvovanja na sastanku srpske i prištinske delegacije sa specijalnim predstavnikom EU Miroslavom Lajčakom i optužbi kosovske strane da Srbija sabotira dijalog, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković je izjavio da Priština ubija dijalog.

- Besnik Bisljimi je juče u Briselu odbio da razgovara o nestalim osobama, Sporazum o zvaničnim posetama nazvao je nepostojećim, za "Elektrosever" je rekao da je nenormalna kompanija, odbio je EU nacrt statuta ZSO - i sve to izgovorio pred Lajčakom i njegovim timom. Priština ubija dijalog - poručio je Petković na društvenoj mreži Iks.

Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije kaže za Kurir da je jedini cilj kosovskog premijera Aljbina Kurtija da protera Srbe sa KiM.

- Dijalog Beograda i Prištine je klinički mrtav i za to je krivac isključivo ekstremistički režim Aljbina Kurtija. Srbija je nebrojeno puta pokazala da je spremna na dijalog, kompromis i dugoročno održivo rešenje, ali je jasno da Kurti ne samo da ne želi da formira ZSO, što je njegova obaveza, već nastoji da protera Srbe s Kosmeta i uspostavi punu kontrolu nad severom KiM. Kurti želi rat, to je valjda sada svima jasno, i samo zahvaljujući strpljenju i orijentaciji ka miru srpskih vlasti još uvek imamo stabilnost na ovim prostorima - ocenjuje Petrović.

Posrednička uloga

Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost naglašava za Kurir da je veliki problem to što je EU odavno izašla iz okvira svoje posredničke uloge.

- Predstavnici odlazeće briselske administracije gotovo otvoreno govore o tome da je osnovni cilj tog dijaloga zapravo priznanje lažne i nepostojeće nezavisnosti Kosova. Doduše, oni to kažu uz jednu ogradu da je to neki dalekosežni cilj, a da je primarni cilj normalizacija odnosa. Treba uvek podsećati da je mandat za svoju posredničku ulogu EU dobila od Generalne skupštine UN. EU se odavno pomerila od uloge posrednika i nekoga ko treba da olakšava dijalog i sada je potpuno jasno da bilo koja runda razgovora, i tehnička i ona na visokom političkom nivou, jednostavno ne daje rezultate zato što su Prištini odrešene ruke da može da čini šta god hoće i to se pokazalo i u ovoj poslednjoj rundi. Priština je odbila osnovnu svoju obavezu, što bi trebalo biti i suština budućeg kompromisnog rešenja, a to je ZSO.

Karanović upozorava da je zbog ovakvo neplodnog dijaloga ceo region u opasnosti.

- Kurti ima nameru da stvori "veliku Albaniju", gde ne bi bilo mesta za srpski narod, i on nekažnjeno nastavlja s proterivanjem Srba, ponaša se agresorski, a EU ne nudi ništa drugo osim floskula i fraza. Briselska administracija je doživela veliki neuspeh u ovom pregovaračkom procesu. Odgovornost za to, između ostalih, snose i predstavnici bivše vlasti u Srbiji jer su 2010. godine omogućili da to pitanje iz UN pređe u nadležnost EU. Očigledno je da je s Kurtijem i ovakvom Prištinom, ali i s mlakom i bezidejnom EU, nemoguće postići kompromisno rešenje. EU ne poseduje mehanizme, a nema ni odlučnosti da sprovede ono što je sama potpisala i garantovala - podseća naš sagovornik.

Nemanja Starović Uprkos nezadovoljstvu, ne smemo odustati od pregovora foto: Kurir televizija Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović ocenio je da su razgovori u Briselu bez konkretnih rezultata zbog odbijanja Prištine da razgovara čak i o evropskom nacrtu statuta ZSO. Kako je naglasio, koliko god Beograd bio nezadovoljan, ne sme odstupiti od pregovaračkog stola, jer bi posledice mogle biti drastične. - Zdravorazumski niko ne može očekivati od Srbije da se obaveže na primenu nečega novog što bi proisticalo iz zaključaka iz Ohrida, a ukoliko se ne naprave odlučni koraci u pravcu onoga što predstavlja obavezu Prištine već punih 11 godina, a to je formiranje ZSO. Ne mogu biti veliki optimista kada govorimo o nastavku pregovaračkog procesa... Ono što predstavlja izraz mojih strahovanja, to je da pregovarački proces postaje sve više i više irelevantan, s obzirom na sve ono što se dešava u Briselu. Sve manje ima svoju refleksiju na stanje na terenu, a stanje na terenu se menja isključivo jednostranim potezima prištinske administracije, Aljbina Kurtija, sada već u jednom dužem kontinuitetu - kaže Starović.

Miloš Bešić Priština i EU nemaju volju da se pregovori okončaju Profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić smatra da nakon serije neuspešnih susreta u Briselu i novih uslova Aljbina Kurtija pregovore o normalizaciji odnosa treba prekinuti zato što je jasno da nema političke volje ni Prištine ni EU da se oni okončaju. - Vrlo jasno je da je jedini cilj i strategija gospodina Kurtija nezavisno Kosovo po svaku cenu, ali bez ikakavog kompromisa i ustupka. I veoma je jasno da se oni koje zovemo posrednicima, međunarodnim posrednicima u pregovaranju, zapravo nalaze na strani nezavisnog Kosova. Dakle, nema nikakve sumnje da zemlje Kvinte i sve ključne zemlje EU podržavaju kosovsku nezavisnost i rade sve što mogu ne bi li izvršili pritiske na Srbiju, a u cilju da Kosovo dobije tu nezavisnost - izjavio je Bešić za Kosovo onlajn.

