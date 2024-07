SLUČAJ 'BARJAKTARA' IZ ĐAKOVICE Analitičar: Jasno je šta je cilj, ali Srbija će imati odgovor na njihova izviđačka dejstva

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su "bukvalno iz svih smerova pojačana izviđačka dejstva iz vazduha prema Srbiji. Otkrio je da je 5. i 20. juna primećeno podizanje albanskih bespilotnih letelica bajraktar iz Đakovice do visine od 5.800 metara i o s namerom izviđanja pozicija Vojske Srbije i da to nije jedini takav slučaj.

„Pojačana su dejstva vazduhoplova sa posadama i dronova sa izviđačkim namerama prema Srbiji bez prelaženja granice iz svih smerova prema Srbiji. Mnogo izazova imamo, velike snage su okupljene u regionu", upozorio je predsednik.

Govoreći o osetljivom bezbednosnom trenutku, rekao je da su "Vojsci Srbije potrebna pojačanja u ljdustvu, ali ne u vidu sekretara i sekretarica, već onih koji mogu da nose pušku i mogu da pomgnu zemlji u potencionalnoj odbrani".

Na ovu temu u emisiji Usijanje govorili su Tomo Kovač, general policije i nekadšnji ministar policije RS, prof. Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije i dr Rajko Petrović, politikolog

- Kada se uzme sled dogođaja ovo nije ništa novo. Rumunija i Mađarska graniče sa Ukrajinon gde je rat. Nekako smo mi ušuškani pa nas to ne dotiče. S druge strane prošli smo već rat, znamo šta znači kad padaju bombe. Veoma je opasna tačka kada je u pitanju rat u Ukrajini. Pitanje je da li će ta okultna oligarhija dozvoliti da dođe Tramp, ili će ostaviti ovoga senilnog Bajdena. Ta okultna oligarhije nije vezana samo za SAD već za širi prostor tog globalnog kapitala. Pogledajte kako svi olako govore o tom nuklearnom oružju kao da se igramo igrica, a to je tako opako i stravično. Mi toga nismo ni svesni dok do toga ne bi došlo, a onde je prekasno - rekao je Kovač i dodao:

- Kod nas je opasnost što mi oko nas imamo, možda ću se ružno izraziti, te parazitske narode koji su živeli na prostoru zajedničke države koji će dati sve NATO paktu, tačnije određenim strukturama NATO pakta na štetu srpskog naroda jer su oni tako i nastali, na štetu srpskog naroda.

Petrović je konstatovao da se naža zemlja već duži period nalazi u stanju bezbednosnog rizika:

- To što se trenutno događa jeste crveni alarm, ali naša zemlja se nalazi kao i naš narod u stanju bezbednosnog rizika poslednjih 35 godina. On je danas pojačan pre svega ozbog albanksih separatista.. Aljbin Kurti otvoreno želi da prenese rat sa ukrajinskih stepa na Kosovo i Metohiju. On se otvoreno predstavlja kao balkanski Volodimir Zelenski, a predsednika Vučića naziva balkansim Vladimirom Putinom. Njemu je cilj da zauzme sve institucije na severu KiM i zato se nadgledaju naši vojni kapaciteti na Kopaoniku i ka Raškoj oblasti.

Miletić je istakao da Vojska Srbije rasplaže tehnologijom koja može da prati izviđačka dejstva:

- Kurti radi šta može, dobio je te barjaktare iz Turske i gleda kako najbolje da ih upotrebi. Mislim da je predsednik Vućić signalizirao da mi imamo mogućnosti da pratimo te aktivnosti stranaca i da smo ih vrlo svesni. Jasno je da to što izviđačke letelice snimaju da su to potencijalne mete, što znači da ćemo mi sa tih lokcija premestiti trupe, nećemo pasivno čekati. Treba da imaju u vidu da Srbija ima tehnologiju koja može da prati te njihove aktivnosti. Predsednik Vučić je dodao još jednu notu da će tražiti energičnije delovanje naše vojske u smislu da ako neko koristi takvo oružje protiv nas, ti dronovi mogu da budu oboreni.

