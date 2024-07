OPASNO ŠPIJUNIRANJE KURTIJEVIH DRONOVA! Bjegović: Prikuplja podatke koji su potrebni samo ako odluči da VOJNO UĐE NA SEVER KOSOVA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da su "bukvalno iz svih smerova pojačana izviđačka dejstva iz vazduha prema Srbiji.

On je pre nekoliko dana otkrio i da je 5. i 20. juna primećeno podizanje albanskih bespilotnih letelica "bajraktar" iz Đakovice do visine od 5.800 metara i s namerom izviđanja pozicija Vojske Srbije i da to nije jedini takav slučaj.

foto: Petar Aleksić

- Pojačana su dejstva vazduhoplova sa posadama i dronova sa izviđackim namerama prema Srbiji bez prelaženja granice iz svih smerova prema Srbiji. Mnogo izazova imamo, velike snage su okupljene u regionu - upozorio je predsednik.

Savetnik predsednika Vlade Srbije za nacionalnu bezbednost Miroslav Bjegović objašnjava za Kurir koliko su ove aktivnosti opasne i upozorava da je kosovski premijer Aljbin Kurti zainteresovan za specifične podatke o rasporedu snaga Vojske Srbije duž administrativne linije.

foto: kurir tv

- Pojačane izviđačke aktivnosti dronovima takozvane Vojske Kosova, koji koriste najnoviju tehnologiju sa lidar laserom, govore kolika je njihova zainteresovanost za brojčano stanje, raspored Vojske Srbije koja se nalazi uz administrativnu liniju. Upravo koristeći pomenuti laser, koji omogućava detaljnu analizu terena i merenje u 3D koordinatama, dolaze do traženih podataka, uključujući i stopostotnu preciznost o udaljenosti naših jedinica od administrativne linije. Smatram da su im ovi podaci jedino potrebni ukoliko bi se Kurti odlučio da vojno uđe na sever Kosova, pa ga interesuju sredstva, snaga i brzina naše reakcije u zaštiti našeg naroda od etničkog čišćenja. Njegove namere predstavljaju određenu bezbednosnu pretnju, ali Kurtiju je isto tako poznato kako bi naše snage bezbednosti reagovale u ovakvoj situaciji. Poznat mu je i stav naše države i predsednika koji je više puta to nedvosmisleno i rekao. Naravno, sve u skladu sa Rezolucijom 1244. Siguran sam da bi ovakav potez za kurtija predstavljao put bez povratka - izjavio je Bjegović.