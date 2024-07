GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Radovi kreću tokom leta, potrudićemo se da kružni tok ispred Brankovog mosta završimo pre početka godine

Foto: Printscreen/Video Plus

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obraća se na konferenciji za medije i govori o novim važnim projektima.

Šapić je prvo govorio o projektu "Mali metro", uklanjanju starog nemačkog mosta, izgradnji novog srpsko mosta i tunela.

- Radovi kreću tokom leta, potrudićemo se da kružni tok ispred Brankovog mosta završimo pre početka godine. Kada krenu radovi, a pričamo o radovima prokopavanja tunela, Despota Stefana se neće zatvarati. Radovi na mostu bi trebalo da traju do tri godine. Grad Beograd već sada kreće sa pripremnim radovima - istakao je Šapić.

- Danas hoću da rešim nekoliko dilema. Između ostalog, vidim po raznim medijima, se plasira teza, sve što u Beogradu treba da se radi, pređe sa Beograda na Republiku. Ništa iz Beograda ne pređe na Republiku. Sve ide na Republiku je zato što su tamo pare. Ništa nije otišlo na Vladu Republike, već zato što su tamo pare. Zašto je Ministarstvo građevine upisalo most u katastar mesec dana pre nego što treba da se ruši? Ja ga zovem novi srpski most, i ostaće tako - kaže Šapić.

- Broj vozila preko Starog mosta je trenutno 7.000. Ovaj most ima daleko manju frekvenciju saobraćaja - istakao je gradonačelnik, dodajući da se nada da neće biti velike gužve.

foto: Printscreen/Video Plus

O radovima u Patrijarha Pavla

- Bulevar patrijarha Pavla - 13. jula se otvara ponuda. Očekujem da će početkom jeseni da počne da se radi. Nadam se da ćemo ovog puta doći do izvođača i da će radovi brzo početi.

O privatnim vrtićima

O podizanju cena u privatnim vrtićima, Šapić kaže:

- Da su neki privatni vrtići zloupotrebili, sigurno da jesu. Danas ide 85.000 dece u vrtiće. Osam meseci je u izgradnji ili se počinje. Mi nemamo način, barem nema grad, da im zabrani da podižu cene. Ja za to u ovom momentu nemam rešenje, osim da povećamo broj državnih vrtića. Ako ih i napravimo, mi nemamo broj ljudi za to. Oni idu kod privatnika, imaju bolje uslove tamo. Nije sve to tako jednostavno. Nemam rešenje da jednom odlukom, merom nađemo rešenje. Ista vam je priča sa izdavačima. Niko nije optužio izdavače. Ja sam kriv što sam dao 20.000 dinara. Ovim se pokrije i najskuplji komplet učenika. Šta su uradili izdavači? Poskupeli, istog trenutka.