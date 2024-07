"USPEŠNO VODIM BROD KOJI SE ZOVE SRBIJA" Vučić: Nisam se pravdao ni Amerikancima ni Rusima, samo Bogu i građanima Srbije!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je decu srpske nacionalnosti iz regiona i dijaspore.

Obraćanje Vučića

Predsednik Vučić obratio se nakon prijema dece u Palati Srbija.

Tom prilikom, Vučić je najavio da će u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova biti omogućen veći fond za Afriku i Aziju, kao i da se očekuje veliki broj gostiju koji će doći u Beograd.

- Želeo sam nekoliko važnih stvari da vam saopštim. Pripremićemo veće fondove za saradnju koju Srbija priprema sa afričkim i azijskim zemljama. Lično ću učestvovati u nekoliko velikih turneja i biti domaćin onima koji dolaze sa ta dva kontinenta.

- Naredne dve nedelje će za nas biti veoma važne. Imaćemo veoma mnogo značajnih poseta.

- U narednih mesec dana će se sve to dešavati.

Velika luksemburška investicija stiže u Srbiju

- Danas smo dobili najavu najveće luksemburške investicije koja će biti užasno velika i zbog koje sam izuzetno srećan. Ovo će našu industriju i sve što se vezuje za električne automobile dodatno ojačati. Jedan novi nivo investicija i saradnje.

- U narednom periodu biće prikazani rezultati onoga što smo postigli ranije. Počeće proizvodnja i u Kragujevcu, električnog automobila. Oni će to da obelodane u Italiji tačan datum, za 4 dana. Velike promene i velike stvari koje ovu zemlju guraju napred i verujem da ljudi to dobro razumeju. Za nas je važno da u svim ovim kontaktima ukažemo na poziciju Srbije, dajemo ključni doprinos.

- Najvažnije je nam je da ukažemo na poziciju Srbije uprkos hibridnom ratu čiji je cilj da uvuče Srbiju u regionalne sukobe. Zato ćemo morati češće da reagujemo i govorimo šta je istina a šta nije. U svakom slučaju, verujem da smo napravili velike korake u agendi rasta i verujem da će Srbija biti nagrađena. Kada završimo još jedno pitanje, ne samo da smo spremni za otvaranje klastera 3, spremni smo za ulazak u agendu rasta sasvim i za to da se kandidujemo za dobijanje prvih finansijskih tranši. Značajno je kada dobijete 120 miliona. Mnogo važnije za nas je kada ćemo da postanemo deo evropskog prostora za plaćanje. I takozvani zeleni koridori koji su strašno važni za naše kompanije.

O lažima Šolakovih medija

- Juče sam reagovao najpre na laži Šolakovih medija, a tiču se izvoza ulja za Crnu Goru. Objavili su preko cele strane kako je Vučić zaustavio izvoz ulja u Crnu Goru. Ali, onda kada ste pokazali brojeve, prošle godine 2023. u prvih 6 meseci izvezli smo preko 5 miliona tona ulja za Crnu Goru, sada 7,5 miliona. Danas u rezervama imamo 11 miliona litara jestivog ulja. Laž je prošla, demanti nikada neće čuti ni deseti deo ljudi, koji su čuli laž. ne možete da stignete svakog dana da odgovarate na svaku laž.

O tvrdnjama o Putinu

- Nikada se nije dogodilo, u prethodnih 12 godina se nije dogodilo da sam želeo da razgovaram sa predsednikom Putinom, a da nisam dobio taj razgovor. Imamo međusobno poštovanje. Nikada se nije dogodilo suprotno. Samo da vidite o kakvim lažovima mi govorimo - rekao je Vučić.

- Kažu "ti si taj koji deli narod i kršiš Ustav". O tome ne odlučujete vi. To da li delim narod, mislim da vi pokušavate da podelite narod, ali je on dovoljno pametan, pa ne prihvata takve besmislice kojima se vi služite. Možda sam ja sve što vi govorite da sam, ali oni su lažovi, i to dokazano.

O Kurtijevim izjavama

- Da li se mi naoružavamo, pa da, malo više nego što bi on voleo, mnogo manje nego što bih ja voleo, kao što njih naoružavaju od Turaka, preko Nemaca, Amerikanaca. Te njegove besmislice ko želi rat, on jedini želi rat, pošto ceo život čezne da obuče uniformu i glumi na Balkanu malog Zelenskog, neće mu se to ostvariti, pošto je Ukrajina međunarodno priznata teritorija, oni nisu. Moji snovi su uspešna ekonomski napredna Srbija, najrazvijenija u ovom delu Evrope, naši snovi se toliko razlikuju.

Predsednik je ponovio da će Srbija nastaviti sa naoružavanjem svoje vojske i dodao da nam dobro ide što ga čini veoma ponosnim.

On je istakao da je veoma ponosan na srpsku vojnu industriju.

- Hvala našim ruskim prijateljima na pozivima. Imamo sa njima važne konsultacije o svim pitanjima. Beskrajno im hvala što su nam pružili podršku u UN. Mađarska je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji.

- Što se tiče odnosa koje imamo sa Rusima, oni su dobri, korektni. O temama o kojima smo razgovarali, bile su 23 teme. Ja sam pokrenuo pitanje, ne oružja već municije. Imamo ogromne zahteve i za pasarsima, i tenkovima i ništa od toga ne damo, zato što ja kao vrhovni komandant ne dozvoljavam da bilo šta od toga bude izvezeno. Mi od municije moramo da živimo. Oni su pokrenuli mnoge druge teme, od železnice, Đerdapa, prisustva Švajcarskoj na samitu, ali ja sam pokrenuo to pitanje. Samo da imate u vidu da je reč o još jednoj neistini, ništa više - naglasio je Vučić.

- Veoma uspešno vodim brod koji se zove Srbija, ekonomski najbrže napreduje u celoj Evropi. U miru, bez ikakvih sankcija. Čuvajući prijateljstvo sa Rusijom i unapređujući prijateljstvo sa Kinom. Malo kome to u svetu uspeva. Nastaviću to da radim u naredne 3 godine. Vi možete svoje politike da menjate, ja sam suviše star da bih to uradio, sa ovom politikom sam dobio poverenje naroda Srbije i nastaviću to da radim na isti način. Nisam se pravdao Amerikancima, nisam se pravdao Rusima, i nikome neću da se pravdam sem Bogu i građanima Srbije. Imaćete mnogo važnih vesti u danima koji su pred nama - zaključio je predsednik Srbije.

Vučić ugostio decu u Palati Srbija

Predsednik Vučić je decu ugostio u Palati Srbija.

- Mnogo vam hvala što ste danas ovde. Hvala vam za svaki vaš osmeh, svu radost koju ste doneli u Palatu Srbije. Siguran sam da su ljudi u Velikom Gradištu veliki domaćini, ali verujem da vam se ipak Beograd najviše sviđa.

- Ponosan sam na to što možemo danas da vas ugostimo. Ovde imamo decu iz KiM, istoka Srbije, različitih delova zemlje, ali i decu iz Republike Srpske, BiH, Severne Makedonije, Velike Britanije, Austrije, Norveške, Nemačke...

- Hvala vam svima što ste danas ovde, što volite svoju Srbiju, bez obzira da li živite ovde ili ne.

- Deca koja odrastaju u inostranstvu na mnogo načina doprinose svojoj zemlji. Vi ste ti koji na svakom mestu širite istinu o Srbiji i mnogo doprinosite tome - kazao je Vučić koji je Dučićevim rečima poželeo dobrodošlicu deci.

- Srpski narod podario je divove nauke. Sve nas vezuju naši običaji, jezik, pripadnost istom narodu - rekao je Vučić.

- Vi ste svi iz dobrih kuća, ponosni smo na vas. Drago mi je što ovde, kod vaše kuće u Beogradu, imate priliku da se družite sa vašim vršnjacima, da ćete obići mnoga mesta u Srbiji. Pre svega, hoću da vam kažem veliko hvala za ljubav - istakao je predsednik i obećao pet karata za Lil, za utakmicu naše košarkaške reprezentacije.

- Za nas je najveće čudo da nastavite da volite svoju Srbiju, da se borite za nju. Beskrajno vam hvala, lepo se provedite danas u Beogradu. Svake godine da se na ovakav način skupljamo. Hvala još jednom, živela Srbija - poručio je predsednik Vučić.

Obraćanje Branka Brkića

U ime mladih obratio se Branko Đukić, istakavši zahvalnost Vučiću za sve što radi za srpsku decu.

- Ja sam završio studije i dugo vremena studirao u Barseloni, ali ono što sam sve vreme razmišljao jeste kako da svoje iskustvo i ideje primenim u Srbiji. Vremenom ova zemlja sve više i više napreduje, i sada po mom mišljenju zahvaljujući predsedniku Vučiću može da živi i da se napreduje od poštenog rada. Iako žive u inostranstvu, naša deca misle na našu otadžbinu i misle da se vrate u Srbiju.