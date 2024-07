PREKO KOGA I KADA SAM POKUŠAVAO DA RAZGOVARAM SA PUTINOM Vučić o lažima opozicionih medija: Kažite i neću više biti predsednik

Foto: Printscreen/Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je na svom Instagram nalogu odgovor i demanti na naslovnu stranu "Nove", na kojoj je u prvi plan napisana sumanuta laž da su "odnosi Beograda i Moskve narušeni zbog našeg oružja u Ukrajini", a u današnjem obraćanju iz Palate Srbija nešto detaljnije govorio o tome.

- Juče sam reagovao najpre na laži Šolakovih medija, a tiču se izvoza ulja za Crnu Goru. Objavili su preko cele strane kako je Vučić zaustavio izvoz ulja u Crnu Goru. Ali, onda kada ste pokazali brojeve, prošle godine 2023. u prvih 6 meseci izvezli smo preko 5 miliona tona ulja za Crnu Goru, sada 7,5 miliona. Danas u rezervama imamo 11 miliona litara jestivog ulja. Laž je prošla, demanti nikada neće čuti ni deseti deo ljudi, koji su čuli laž. ne možete da stignete svakog dana da odgovarate na svaku laž.

O tvrdnjama o Putinu

- Nikada se nije dogodilo, u prethodnih 12 godina se nije dogodilo da sam želeo da razgovaram sa predsednikom Putinom, a da nisam dobio taj razgovor. Imamo međusobno poštovanje. Nikada se nije dogodilo suprotno.

- Kažu "ti si taj koji deli narod i kršiš Ustav". O tome ne odlučujete vi. To da li delim narod, mislim da vi pokušavate da podelite narod, ali je on dovoljno pametan, pa ne prihvata takve besmislice kojima se vi služite. Možda sam ja sve što vi govorite da sam, ali oni su lažovi, i to dokazano.

- Da li se mi naoružavamo, pa da, malo više nego što bi on voleo, mnogo manje nego što bih ja voleo, kao što njih naoružavaju od Turaka, preko Nemaca, Amerikanaca. Te njegove besmislice ko želi rat, on jedini želi rat, pošto ceo život čezne da obuče uniformu i glumi na Balkanu malog Zelenskog, neće mu se to ostvariti, pošto je Ukrajina međunarodno priznata teritorija, oni nisu. Moji snovi su uspešna ekonomski napredna Srbija, najrazvijenija u ovom delu Evrope, naši snovi se toliko razlikuju.