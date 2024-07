PREDSEDNIK VUČIĆ O KURTIJEVIM IZJAVAMA: On jedini želi rat, pošto ceo život čezne da obuče uniformu i glumi malog Zelenskog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju u Palati Srbija govorio o mnogim temama o nacionalnog značaja, a osvrnuo se i na izjave Aljbina Kurtija koji je u tekstu za Njujork Tajms rekao da se Srbija naoružava i pozvao NATO da pomogne Prištini.

- Da li se mi naoružavamo, pa da, malo više nego što bi on voleo, mnogo manje nego što bih ja voleo, kao što njih naoružavaju od Turaka, preko Nemaca, Amerikanaca. Te njegove besmislice ko želi rat, on jedini želi rat, pošto ceo život čezne da obuče uniformu i glumi na Balkanu malog Zelenskog, neće mu se to ostvariti, pošto je Ukrajina međunarodno priznata teritorija, oni nisu. Moji snovi su uspešna ekonomski napredna Srbija, najrazvijenija u ovom delu Evrope, naši snovi se toliko razlikuju - rekao je predsednik.

On je ponovio da će Srbija nastaviti sa naoružavanjem svoje vojske i dodao da nam dobro ide što ga čini veoma ponosnim, a istakao da je veoma ponosan na srpsku vojnu industriju.

Kurir.rs