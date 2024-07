NASTAVAK SUKOBA Evo ko je prozvao kolege iz opozicije i šta im sve spočitava ANALITIČARI: On je to sve znao i ranije, ali je ćutao

Nešto više od mesec dana prošlo je od završetka lokalnih izbora, koji su održani 2. juna, a svađe u taboru opozicije ne mogu se izbrojati. Uvrede, omalovažavanja, optužbe - sve smo to imali prilike da gledamo u prethodnom periodu, te se čini da su opozicionari konačno priznali šta sve misle jedni o drugima.

Šlag na opozicionu tortu stavio je Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde, koji je poručio da opozicija nema kadrove koji mogu da smene ovu vlast, te da opozicija kuburi s diplomama. Sagovornici Kurira navode da je Đilas sve ovo znao i ranije, te dodaju da je lider SSP ćutao jer je znao da ovo nije bilo popularno da kaže.

Kupovina diploma

Naime, Đilas je najpre poručio da nije u lošim odnosima sa strankama iz opozicije, te dodao da oni njega napadaju, a ne obrnuto.

- Pogledajte koliko puta su loše govorili i o meni i SSP. Ja sam samo jednom odgovorio gospodinu Manojloviću kada je rekao da sam mu ja srušio listu na Vračaru, što je stvarno ispod svakog nivoa - započeo je on.

Zatim je otišao i korak dalje te istakao da njegove kolege nemaju biografije, da su poslednju diplomu stekli u srednjoj školi, a ostale kupili.

- Ja ne smatram da su moji politički protivnici ljudi iz opozicije. Smatram da ljudi iz opozicije treba da budu bolji, kompetentniji, da ne mogu ljudi koji 20 godina nisu ništa radili, a imaju 40 godina, da promene nešto u ovoj zemlji, nego moraju da imaju u biografijama neke stvari. Da ne može neko ko je poslednji put diplomu stekao u srednjoj školi regularno kupio tri posle toga da promeni ovu vlast - rekao je on i dodao da u opoziciji ima takvih koliko hoćete.

Sve tačno

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ističe da je tačno sve što je Dragan Đilas rekao:

- Sada se došlo do onoga kada istina na kraju ispliva do javnog mnjenja. To samo ukazuje na veštačku koaliciju koja je bila među njima. Sada, i to je tipično za taj oblik politikantstva i takvog odnosa, kada dođe do gubitničkih pozicija, onda zapravo počinje da se govori istina, da se uzajamno optužuju, da se traže krivci u drugima i da se traži razlog za neuspeh.

Upitan kako Đilasu sve ovo nije smetalo ranije, kada je sarađivao sa opozicionarima koje sada proziva, profesor ističe da je to zbog toga što su opozicionari bili na zajedničkim pozicijama i interesima.

- To što je rekao te činjenice o svojim saradnicima, koje su sve apsolutno tačne, jer imamo i one studente trećeg doba, poput Lazovića iz Zelenih, a to mu tada nije smetalo jer ih je nosila zajednička ideja da u interesnoj sferi, udruženi, probaju da nešto učine na političkoj sceni Srbije. Kako to nisu uspeli, došlo je vreme da se polože računi pred biračkim telom koje su izneverili, onda je ta istina pokuljala - navodi on i dodaje:

- Sve što je rekao apsolutno stoji, a to ranije nije pominjao iz prostog razloga što to ranije nije bilo popularno da kaže, a to se znalo od samog početka.

Cirkus

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković je, komentarišući Đilasovu izjavu, istakao da je očigledno da se lideri opozicije ne podnose.

- Dolazi do bizarne "političke diferencijacije" po osnovu obrazovanja. Smešno i bezrazložno i služi da se još više posvađaju i prodube sukobe. Očito se lideri ne podnose i nemaju potencijal za zajedničko delovanje. Đilas ih ne kontroliše kao što je očekivao, a ovi drugi su finansijski, medijski i politički slabo samoodrživi - navodi on i zaključuje:

- Cirkus ima perspektivu da traje.

Inače, svađa u opoziciji razbuktala se odmah po zatvaranju biračkih mesta, a ona koja je odmah tada usledila bila je na relaciji Radomir Lazović - Dragan Đilas.

Tada je Lazović tokom obraćanja iz izbornog štaba liste "Biram borbu" otvoreno optužio dojučerašnje kolege iz koalicije Srbija protiv nasilja navodeći da su vodili kampanju protiv njih koji su izašli na beogradske izbore. Iako nije imenovao nikoga, Lazović je ovim ipak uperio prst u predstavnike SSP Dragana Đilasa i Mariniku Tepić, koji su zagovarali bojkot beogradskih izbora.

Odgovor mu je stigao odmah sutradan, kada se oglasio Đilas i izjavio da se ne oseća odgovornim za rezultat opozicije.

- Neki ljudi su odlučili da izađu na izbore i vidimo rezultat u Beogradu. Oni neka objasne svoj rezultat svojim biračima i organizacijama - rekao je lider SSP.

SSP svađalački raspoložen I Marinika Tepić u klinču s dojučerašnjim kolegama foto: Beta Amir Hamzagic, Beta Milan Ilic, Beta Dragan Gojic Osim Dragana Đilasa, i potpredsednica stranke čiji je on lider Marinika Tepić često ulazi u konflikte s kolegama iz opozicionog tabora. Najčešće je pominjala Radomira Lazovića, za koga je navela da nemaju nikakav kontakt i da on koristi svaku priliku da napadne SSP. - Ne, nemamo kontakt. Što je logično, jer me pitate za čoveka koji i dalje u svakom svom medijskom obraćanju ne propusti priliku da napadne nas koji nismo izašli na izbore, a samo(g) sebe hvališe - istakla je ona. Tepićeva je tokom kampanje oplela i po Savi Manojloviću te poručila da on vodi šok-kampanju i na taj način napada Đilasa. - Mislim da je zbog bruke koju je imao zbog nesposobnosti da prikupi dovoljan broj adekvatnih potpisa, da popuni listu ili da napravi zakonski raspored u muško-ženskim odnosima, da se on odlučio na takozvanu šok-kampanju. Da bi prikrio to, odlučio je da tom šok-kampanjom napadne Dragana Đilasa da on iza toga stoji - navela je ona. Kurir.rs