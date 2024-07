NEMCI TVRDE: RAT U UKRAJINI SE VODI ZBOG LITIJUMA! Predsednik Vučić nedavno govorio o tome i bio je U PRAVU

Rat u Ukrajini traje više od dve godine, cena koju plaćaju obe strane je velika, a kako pišu nemački mediji, nalazišta litijuma u Ukrajini predstavljaju ogroman plen u ovom sukobu.

Kako navodi Dojče Vele, Ukrajina je zemlja bogata prirodnim resursima, našla se u centru svetskih dešavanja ne samo zbog svojih političkih i geografskih položaja, već i zbog ogromnih rezervi litijuma koje poseduje.

Litijum je postao ključni mineral za proizvodnju baterija koje napajaju električne automobile i pametne telefone i druge savremene tehnologije, a upravo zbog ovog resursa, rat u Ukrajini dobija novu dimenziju, smatraju stručnjaci.

"Dojče vele" je u svom prilogu objavio da bi ukrajinska nalazišta litijuma mogla da budu veliki plen Rusiji, a upravo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno rekao da će se zbog litijuma voditi ratovi.

- Litijum je nešto što postaje najvažnija kritična mineralna sirovina i oko litijuma će se voditi ratovi u budućnosti. Nije slučajno to bilo i zašto smo zaustavljeni pre dve godine i jedanput sam to rekao i ponoviću to jer znam o tome više nego drugi građani ove zemlje. To je bila prava minijatura pojedinih zapadnih službi da zaustave ubrzani i mnogo brži razvoj Srbije nego nekih drugih zemalja u regionu. Prava njihova šahovska minijatura u kojoj su nas porazili, oduzeli nam dve godine vremena dok se nisu izborili za neke svoje interese i dok nisu sačekali neko vreme u kojem ćemo mi da se opametimo i razumemo stvari na drugačiji način - rekao je nedavno predsednik Vučić.