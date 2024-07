ARNO GUJON ZA KURIR: Članstvo Srbije u EU je naš strateški cilj, kome smo maksimalno posvećeni

Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, u razgovoru za Kurir govori, između ostalog, o ciljevima novoosnovane Vladine kancelarije na čijem je čelu, o tome što mu prištinske vlasti već šest godina zabranjuju ulazak na Kosovo i Metohiju, kao i o nedavno održanim izborima za Evropski parlament i evropskom putu Srbije.

Krajem maja imenovani ste za direktora Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju. Koji je njen cilj?

- Naš cilj je da poboljšamo imidž Srbije u svetu. Naša misija je da kreiramo jasne poruke namenjene međunarodnoj javnosti, ističući ne samo bogatu kulturnu baštinu, istoriju ili umetnost već i ekonomske prioritete i težnje Srbije ka stabilnosti i miru. U aktivnoj saradnji sa stranim medijima obezbedićemo tačne informacije i aktivno ćemo se suprotstavljati svim netačnim predstavama i stereotipima koji postoje.

Široj javnosti u Srbiji poznati ste kao veliki humanitarac koji pomaže Srbima na KiM, kako se nosite s tim što vam je zabranjen ulazak na KiM i šta mislite kada će se to promeniti?

- Pre šest godina zabranjen mi je ulazak na Kosovo. Tada sam uhapšen, pretresan i izložen pretnjama kosovske policije. Sve to je ostavilo dubok trag na mojoj porodici. Najvažnije je da naša humanitarna organizacija nastavlja s radom, pružajući podršku Srbima na Kosovu i Metohiji uprkos izazovima s kojima smo se suočili. Zabranu ulaska u južnu srpsku pokrajinu posmatram takođe u kontekstu širenja terora i straha među srpskim življem, što vrhunac dostiže za vreme trenutne vlasti Aljbina Kurtija. Zabrana mog ulaska na prostor KiM, a samim tim i pokušaj sprečavanja humanitarnog rada, mali je deo jasne namere da se sprovede etničko čišćenje Srba pomoću modela koji nazivamo "tiha oluja". Smatram da ničija nije gorela do zore, tako da verujem da će se situacija promeniti i da će Srbi na KiM jednog dana živeti slobodno, a da ću ja imati slobodu da ih posetim. Radujem se tom danu.

Nedavno su održani izbori za Evropski parlament, kako ih komentarišete? Da li će nova garnitura zvaničnika EU ubrzati proces ulaska Srbije u tu organizaciju?

- Rezultati izbora za Evropski parlament definitivno nam daju šansu da proširimo mrežu evroparlamentaraca koji su spremni da čuju i naše argumente u vezi sa očuvanjem naših vitalnih nacionalnih interesa i da ih uvaže kao relevantne u svojim političkim stavovima. Ovu šansu ćemo iskoristiti ako svi budemo zajedno i naporno radili, i svakako da će i to biti jedan od zadataka kancelarije na čijem sam čelu, a upravo afirmativnim predstavljanjem Srbije u svetu. Pitanje članstva Srbije u EU ostaje naš strateški cilj, kom smo maksimalno posvećeni, iako to dodatno komplikuje teška geopolitička situacija. Na tom putu, koji donosi mnogo benefita, Vlada Srbije vodi računa o očuvanju srpske kulture i tradicionalnih vrednosti.

- Podatak da je u poslednjih pet godina utrostručena trgovinska razmena između dve zemlje, a da više od 80 odsto francuskih investicija za Zapadni Balkan dolazi u Srbiju najbolje govore da su naši ekonomski odnosi u konstantno uzlaznoj putanji. Prostora za unapređenje saradnje uvek ima, a to se svakako ogleda u energetici i namenskoj industriji. Specijalizovana izložba Ekspo, koju naša država organizuje 2027. godine, sjajna je prilika da se Francuska i ostale zemlje dodatno promovišu i očekujem da izuzetno veliki broj francuskih kompanija zauzme svoje mesto u velelepnom kompleksu koji ubrzano dobija svoje konture u Surčinu.

Mogu li ovi izbori uticati na drugačiji stav kad je reč o pitanju KiM? Koliko i konkretno i izbori u Francuskoj mogu da promene stav te države prema KiM?

- Izbori za Evropski parlament su doneli najviše razočaranja pronatovskoj opoziciji u Srbiji, jer su neki njihovi favoriti ostali bez mandata. Ovde mislim na prvoborce protiv interesa Srbije poput Viole fon Kramon i Klemena Grošelja, ujedno i najstrastvenije zagovornike nezavisnosti tzv. države Kosovo. Jasno je da do radikalne promene mišljenja o pitanju Kosova i Metohije u EU neće doći i mi tu situaciju moramo da posmatramo racionalno. Dokaz da borba jeste teška, ali ne i nemoguća pokazuje primer članstva tzv. države Kosovo u Savetu Evrope, što se i pored svih pritisaka nije dogodilo. Ujedno je to deo mog odgovara na drugi deo pitanja, a tiče se odnosa Francuske prema kosovskom pitanju u kontekstu nedavne posete predsednika Vučića ovoj državi. Gorepomenuto članstvo se nije desilo zahvaljujući odličnim ličnim odnosima između predsednika Vučića i predsednika Makrona. Ko god da pobedi na predstojećim izborima, biće predstavnik francuske države i mi ćemo s njima nastaviti da vodimo razgovore i o tom pitanju.

O Srbima u EP

Most sa Srbijom

Izvestan broj Srba ušao je u Evropski parlament u različitim zemljama. Među njima je i Francuz srpskog porekla Aleksandar Nikolić iz stranke Marin le Pen. Da li ga poznajete? Jeste li mu čestitali? Kako komentarišete njegov izbor u EP?

- Naravno! Pored Aleksandra Nikolića, zamalo da u parlament uđe i Konstantin Dobrilović iz FPO u Austriji i Andrea Kotarac iz stranke Marin le Pen. Imamo sve više i više Srba iz naše dijaspore koji su aktivni u evropskoj politici. David Bilbija iz SPO iz Austrije je, na primer, kandidat za poslanika u Austriji krajem septembra. Supruga Aleksandra Nikolića je takođe u drugom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj, kao i Andrea Kotarac. Ranije smo imali jednog poslanika srpskog porekla u francuskom parlamentu iz Makronove stranke, Živka Paka. Sve te ljude sam upoznao. Oni su lojalni građani zemalja u kojima žive, ali su ujedno i most sa Srbijom jer, pored razumevanja francuskog i nemačkog jezika i njihove kulture, razumeju i srpski jezik i kulturu, a to je velika prednost. Bez obzira na to kojim strankama pripadali, oni su resurs za Srbiju.