UBRZANJE KROZ SRBIJU! Obilaznicom oko Niša pišemo istoriju i menjamo lice zemlje: Od Beograda do Niša za 100 minuta!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Nišu da se izgradnjom železničke obilaznice oko tog grada piše istorija i da se pravi drugačija, modernija i bogatija Srbija, a posebno jug zemlje. Vučić je na svečanosti povodom početka radova na obilaznici oko Niša naglasio značaj ovog projekta kao dela šireg plana modernizacije srpske železnice, pre svega pruge Niš-Dimitrovgrad.

Zahvalnost EU

Nova obilaznica, koja će biti duga 22,5 kilometara, ima za cilj da poboljša efikasnost i bezbednost železničkog saobraćaja u ovom delu zemlje. U društvu šefa Delegacije EU u Srbiji Emanuelea Žiofrea, Vučić je predstavio plan modernizacije železnice i naglasio važnost podrške koju EU pruža i u ovom segmentu razvoja Srbije. On je naveo da je za izgradnju pruge Niš-Dimitrovgrad EU poklonila Srbiji 80 miliona evra, a za obilaznicu oko Niša 35 miliona evra.

- To nije mali novac za našu zemlju i za to treba iskazati zahvalnost. Očekujemo veliko ubrzanje i napredak u izgradnji na pruzi Beograd-Niš u mesecima pred nama, posebno južnog dela, bliže Nišu, od Stalaća, Đunisa ka Nišu. Poslednji su Beograd i Palanka. Kad pruga bude završena, stizaće se od Beograda do Niša za sat i 40 minuta. Električni vozovi moći će da idu 160 kilometara na sat, a obilaznica je sastavni deo pruge Niš-Dimitrovgrad... Gradimo 22,5 kilometara obilaznice oko Niša, čime ćemo sačuvati živote Nišlija, koje smo gubili - naglasio je predsednik Srbije tokom obilaska radova.

foto: Video plus

Vučić je podsetio da su ljudi, kad je pre 143 godine počela izgradnja pruge, govorili da kralj Milan, koji je postavio temeljac srebrnim budakom u Topčideru, pravi antisrpske pruge, da je voz "antisrpski đavo".

- Iste reči i rečenice slušam sada i slušao sam pre devet godina kad smo počeli da gradimo Beograd na vodi... Ovde se danas piše istorija. Kao što mi pričamo šta je bilo pre 143 godine, da se o ovome priča za 140 godina. Menjamo lice Srbije, pravimo drugačiju, moderniju Srbiju. Posebno bogatiji jug Srbije, koji je uvek mnogo zaostajao, a danas tu razliku i te kako smanjujemo - poručio je Vučić.

foto: Printscreen Pink Tv

On je objasnio da je za Srbiju veoma važno da imamo stopu rasta među najvećim u Evropi, zbog čega je važna i agenda rasta i da se urade reforme. Kako je podsetio, od šest milijardi evra, koliko je predviđeno Planom rasta EU za Zapadni Balkan, za Srbiju je predviđeno između 1,5 milijardi i 1,55 milijardi. - Mislim da bi, srazmerno veličini i značaju Srbije, trebalo da bude više, ali hvala svakako na tom novcu - rekao je Vučić.

Pripadamo jedni drugima

Emanuele Žiofre je izjavio da će železnička obilaznica oko Niša biti kiseonik koji će podsticati razvoj Niša i tog dela Srbije. Kako je naglasio, Niš je značajno železničko čvorište, koje region povezuje sa četiri morske luke - Istanbulom, Varnom, Solunom i Dračem.

foto: Printscreen/RTS

- Ova linija je izgrađena još u 19. veku, kad je Srbija zajedno sa evropskim nacijama gradila infrastrukturu. Ovo je dokaz naše zajedničke istorije i da pripadamo jedni drugima. EU je ponosna što može da podrži projekat koji će povezati Niš, Dimitrovgrad i Sofiju - poručio je Žiofre.

On je podsetio da EU podržava Srbiju za izgradnju obilaznice oko Niša i za deonicu od Niša do Dimitrovgrada i za ta dva projekta celokupna pomoć je vredna 115 miliona evra. Ambasador EU je naveo da se na to nadovezuje i zajam Evropske investicione banke od 135 miliona evra, kao i da Evropska banka za obnovu i razvoj razmatra izdvajanje dodatnih sredstava za razvoj infrastrukture u Srbiji.

- Volimo da radimo sa Srbijom, hvala vam - završio je Žiofre svoj govor na srpskom.

Brza pruga Beograd-Niš Brže železnicom nego auto-putem Vučić je tokom obilaska zamolio Žiofrea da se ubrzaju procedure u vezi s finansiranjem gradnje brze pruge od Beograda do Niša. Kako je objasnio, kad bude postojala ta pruga, mnogo brže će se putovati prema Grčkoj i Turskoj. foto: Printscreen YouTube/, Printscreen YouTube/HZCAR-Croatia/trains - Nismo mogli da prođemo auto-putem kakva je gužva, sve do Niša. Valjda ljudi idu na more. To znači da će prugom Beograd-Niš biti ubedljivo najbrže - 100 minuta. Budimpešta-Niš četiri i po sata. To je stvarno neverovatno... Kakve su gužve na putevima, svi će koristiti železnicu - rekao je Vučić. On je najavio da će sa EU biti vođeni razgovori kako bi se uradila i deonica pruge od Niša do Preševa. - Nama onda ostaje samo sa Severnom Makedonijom da razgovaramo. Posle toga ćemo do Soluna i Atine da stižemo neverovatnim brzinama - objasnio je on.

Važne vesti za jug Srbije Za 14 dana stiže italijanski "Ariston" Predsednik Srbije najavio je još važnih vesti za stanovnike juga Srbije. - Za 14 dana postavljamo kamen temeljac italijanske firme "Ariston". Istog dana otvaramo terminal na aerodromu "Konstantin Veliki", u koji je uloženo 32 miliona evra - rekao je Vučić.

Vučić o... Istraživanjima i rejtingu - Opoziciji je bolje da ne gleda poslednja istraživanja. Ja se ne hvalim istraživanja, već iz njih učim. Gledam čime su ljudi nezadovoljni, trudeći se da to kod sebe ispravimo. Ali brojevi moji lični su verovatno na istorijskom maksimumu, a za partiju kojoj pripadam su preko 51 odsto, čak i 52 odsto, što nije uobičajeno, jer retko se to dešava kad je neko na vlasti preko 12 godina. A o drugima neću da govorim, malo je to ogromna razlika, pa ne želim da im ubijam moral. Evropskom prvenstvu u fudbalu foto: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia - Ne bih da govorim zašto, ali navijam za Španiju. Novoj investiciji - Pričao sam juče sa ambasadorom Luksemburga. Oni prave značajnu investiciju u Pančevu u oktobru. Hoće da prave grafenske nanocevi. To su izuzetne vesti za Srbiju.

