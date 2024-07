OŠTAR ODGOVOR STEVANDIĆA KOMŠIĆU:Koja druga vojska treba da se pojavi na Kozari ako ne srpska? Nacistička?Mudžahedinska?Hrvatska?

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas da ne zna koja bi druga vojska trebalo da se pojavi na parastosima i komemoracijama na Kozari i u Bratuncu, ako ne srpska.

- Nacistička? Mudžahedinska? Hrvatska? Koja ako ne srpska? Iz Srbije ili Republike Srpske manje je važno. Znamo ko su tu žrtve, a ko zločinci - napisao je Stevandić na društvenoj mreži Iks gde je postavio i fotografije naslova sarajevskih portala povodom današnjeg defilea pitomaca Vojne akademije u Beogradu ulicama Prijedora.

Не знам која би друга војска требала да се појави на парастосима и комеморацијама на Козари и у Братунцу? Нацистичка? Муџахединска? Хрватска?Која ако не Српска? Из Србије или Републике Српске мање је важно.Знамо ко су ту жртве а ко злочинци.Тачка. pic.twitter.com/q8Zn7fMI6R — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) July 7, 2024

Kadeti Vojne akademije iz Srbije danas su defilovali kroz Prijedor u sklopu obeležavanja bitke na Kozari, a juče su bili i u Bratuncu, gde je obeleženo stradanje Srba srednjeg Podrinja i Birčka tokom rata u BiH.

Uoči obeležavanja godišnjice bitke na Kozare kadeti Vojske Srbije imali su svečani defile kroz Prijedor.

Reagovao je član Predsedništva BiH Željko Komšić, koji je rekao da se mora utvrditi ko je dozvolio ulazak Vojske Srbije na teritoriju BiH i ako to nije uradilo Ministarstvo odbrane BiH, onda je to akt agresije.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez potvrdio je da su u BiH došli kadeti Vojne akademije iz Srbije, koji, kako je kazao, nisu "pravi" vojnici.

"Radi se o kadetima, to nije vojska, to se podvodi pod obrazovanje. Može s njima doći i oficir, ali to je profesor. Sve dok ne završi i ne dobije čin kadet nije vojnik", kazao je Helez sa sarajevski portal Kliks (Klix.ba).

Dodao je da je je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske (RS) "našlo neku zakonsku osnovu da ih pozovu kao učenike, a onda da to prikažu kao vojsku".

Ministar odbrane BiH je istakao da kadeti iz Srbije nisu mogli ući u BiH da ih neko nije pozvao, naglašavajući da to nije učinilo Ministarstvo na čijem je on čelu.

Ambasada Srbije u Bosni i Hercegovini (BiH) notom je Ministarstvu spoljnih poslova BiH najavila dolazak kadeta vojne i policijske akademije iz Srbije, koji su učestvovali u obeležavanju 82. godine od bitke na Kozari.

Radio-televizija Republike Srpske (RTRS) je objavila da su to su studenti bez oružja i da nisu nikakva vojna formacija, kao i da su ranije dolazili na obeležavanje važnih događaja u Republici Srpskoj (RS), poput onog u Donjoj Gradini.