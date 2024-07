"U BUDUĆNOSTI NEĆE BITI VOJNIH PILOTA!" Pukovnik u penziji ukazao na novu ratnu doktrinu SAD: Ovo je poslednji avion sa posadom

Zašto se Srbija nalazi u vojnopolitičkom obruču? Da li su to pritisci zbog Kosova i Metohije ili Svesrpskog sabora? Ukrajine ili Rusije? Čini se da se vrše sve jači sinhronizovani pritisci o čemu je prošle nedelje govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na ovo temu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji i Boško Zorić, pukovnik u penziji.

foto: Kurir televizija

- Mir je najvažniji da bi se ljudi razvijali. Ovi pritisci ne traju od juče. Oni traju još otkad. Mi smo po rezuluciji UN prihvatili da deo naše teritorije kontrolišu međunarodne snage, ali vidimo da se to ne radi i stalno su Srbi ubijani i stalno su Srbi maltretirani - rekao je Šljivančanin i dodao:

- Stalno neko čini sve da bi sutra ponovo Srbija mogla da se nazove agresorom. Zašto bi mi vršili agresuju na svojoj teritoriji. Naša vojska nije osvajačka. Ona čuva svoju granicu, svoj narod i svoju teritoriju. Ne smemo da dozvolimo da nas neko isprovocira pa da odmah pokažemo svoju moć i silu. Dosta je učinjeno da se vojska modernizuje i da pribavi nova sredstva, ali neće dozvoliti da je neko provocira.

Zorić je komentarisao podizanje dronova bajraktar iznad Đakovice od strane prištinskih snaga:

foto: Kurir televizija

- Kad govorimo o dronovima Bajraktar to je jedan izviđački vazduhoplov namenjen za izviđanje u dubinu neprijateljske teritorije i on ima sposobnost izviđanja 100 kilometara od lokacije gde se nalazi. Šta može da bude cilj? Tzv. Kosovo pod patronatom zapada se naoružava, a to je počelo još pre 1998. godina, da bi se nastavilo posle postpisivanja primirja 1999.

Kaže da to nije nikakvo iznenađenje jer se na osnovu sadašnjih ratnih dejstava širom sveta može zaključiti da su bezposadne letilice budućnost ratovanja:

- Kad vidimo kako se u svetu više ništa ne poštuje, tako je i na teritoriji naše autonomne pokrajine koja ilegalno stvara vojsku. Svakoj vojsci su potrebni podaci o neprijateljskoj strani. Mi smo za njih neprijatelji. Tu nema emocija. Njihova vojska želi da prikupi znanja o našoj vojsci. Pre svega o našim bazama u kopnenoj zoni bezbndnosti, o sastavu ljudstva, o naoružanju, o pokretima naših trupa. Zašto? Zato što onaj ko ima pravovremenu informaciju on se na vreme može pripremiti i može da uradi mnoge stvari da spreči neprijatelja da sprovede ono što je planirao - rekao je Zorić i dodao:

- To nije nikakvo iznenađenje jer je ratovanje besposadnim vazduhoplovima budućnost ratovanja. Ako uzmete poslednju doktrinu SAD oni su zapisali da će F- 35 biti poslednji avion sa ljudskom posadom. U budućnosti se ide na besposadne patforme kako na zemlji tako i u vazduhu.

