NARODNI POSLANIK OBJAVIO SLIKU IZ ŠLJIVIKA: Kad nije u skupštinskoj klupi, vreme provodi na NJIVI, evo šta je PORUČIO (FOTO)

Marijan Rističević, narodni poslanik i predsednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, dane kada nije u skupštinskoj klupi provodi na njivi.

Tribun se često oglašava i na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram, a pre nekoliko dana, nakon nevremena koje je zadesilo Srbiju, je objavio sliku iz šljivika.

- Vetar je otresao trećinu roda - poručio je Rističević u opisu fotografija.

Podsetimo, Rističević je početkom aprila izabran za predsednika Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

On je u razgovoru za Kurir komentarisao činjenicu da u Skupštini Srbije imamo samo dvojicu poljoprivrednika. On je istakao da se nada da će poljoprivrednika biti i više u parlamentu, a napomenuo je i to što poljoprivrednik sedi u skupštinskoj klupi ima svojih prednosti.

On je tom prilikom govorio i o prednostima života na selu.

- Prednost je i što si svoj gazda, manje je buke. Za svoje potrebe možeš da držiš nekoliko svinja. Ja uvek držim pet svinja za sebe, nešto kokošaka. To je uvek prednost, možete da imate nešto voća. Najslađi je plod iz svoje bašte - rekao je Rističević.

Kurir.rs

