SARAJEVO POLITIZUJE DEFILE KADETA! Umesto da vide studente na defileu u Prijedoru, priviđaju im se vojnici

Politički predstavnici Sarajeva podigli su veliku prašinu zbog defilea studenata i kadeta policijske i vojne akademije iz Beograda koji su u Prijedoru učestvovali na obeležavanju 82 godine od bitke na Kozari. Predstavljajući ovaj događaj kao ulazak Vojske Srbije na tlo Bosne i Hercegovine, član Predsedništva BiH Željko Komšić alarmirao je javnost i pozvao da se hitno utvrdi da li je reč o "klasičnom aktu agresije".

Podizanje prašine

Komšić je rekao da se mora odmah utvrditi ko je uopšte dozvolio da Vojska Srbije uđe na teritoriju države BiH.

foto: AP/Hannah Mckay

- Prvo i osnovno pitanje ovde je: ko je odobrio ulazak vojske Srbije u BiH? Predsedništvo BiH to nije učinilo. Da li je to uradilo Ministarstvo odbrane? To se odmah mora utvrditi. Ako nije ni Ministarstvo odbrane, onda je reč o klasičnom aktu agresije - izjavio je Komšić.

Sličnu poruku imao je i predsedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović koji je rekao da je već zakazao sastanak s visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom.

Međutim, ispostavilo se da je sve ovo bila lažna uzbuna i pokušaj politizacije jednog komemorativnog skupa. Ambasada Srbije u Sarajevu notom je najavila Ministarstvu spoljnih poslova BiH da će u delegaciji na čelu sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, biti i studenti i kadeti Kriminalističko-policijskog univeriteta i Vojne akademije iz Beograda, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Razlog za napad

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović smatra da je potpuno bespotrebno ispolitizovano prisustvo naših kadeta, podsećajući da već 10 godina unazad svake godine oni učestvuju u manifestacijama koje se organizuju u inostranstvu u sklopu državnog programa negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

foto: Printscreen/RTS

- Nikada njihovo učešće u tom tipu manifestacija nije problematizovano u nekakvom političkom ključu i nije mi do kraja jasno zašto i čemu ovakve reakcije prethodnih dana iz Sarajeva. Kada imamo sve u uvidu, mogu da kažem da se radi o jednom potpuno bespotrebnom, pa i štetnom pokušaju politizacije celog slučaja i pravljenja problema tamo gde ga zapravo nema i nikako ne može biti - izjavio je Starović.

I zamenik ministra odbrane u Savetu ministara BiH Aleksandar Goganović naglašava da u Prijedoru nisu učestvovali pripadnici Vojske Srbije, već kadeti policijske i vojne akademije i da Srbija nijednim svojim potezom nije urušila suverenitet i teritorijalni integritet BiH.

- U ovim situacijama kada kadeti sa uniformama, ali bez naoružanja ulaze na teritoriju BiH, neophodno je obavestiti Ministarstvo inostranih poslova u Savetu ministara, što je Republika Srbija i uradila - potvrdio je Goganović.

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost kaže da političari u Sarajevu, umesto da budu partneri Srbiji u izgradnji pomirenja, svaki put izmišljaju razloge da je napadnu.

foto: Kurir televizija

- Ponovo se vraća na scenu ratni narativ i plansko i ciljano napadanje Srbije i srpskih simbola od partnera u regionu. Umesto kontinuiranog i snažnog rada na povezivanju naroda i pomirenju u regionu, oni koji bi trebalo da su nam partneri u tom teškom, ali neophodnom poslu koriste svaku priliku da isceniraju neki razlog za napad - ocenjuje Barac.

