REAGOVANJE POSLANIKA POSLE NAPADA NA PORODICU PREDSEDNIKA: Ne dozvolite da se ponovi 2003. godina!

Narodni poslanik SNS, Uglješa Grgur reagovao je nakon poslednjih napada na porodicu predsednika Aleksandra Vučića.

- Država mora da reaguje, ne sme da dozvoli da im se nešto dogodi! Interes mnogih je da uzmu glavu predsednika, ili njegove dece i brata. To se sve godinama smišljeno radi i priprema se teren za to. Inrteresi su veliki. Finansijska moć kriminalaca - belog okovratnika, narko-dilera sa najjačim klanovima na Balkanu, delova opozicije koje žele vlast nasilnim putem-ima tu i onih pripadnika "vlasti" koji bi se radovali. Mnogi su uvezani sa strancima. Nadležni državni organi, budite budni 24 sata, ne dozvolite da se ponovi 2003. godina! Ne može od države niko biti jači! Pročitao sam sinoć komentar - što ih snajperom ne ubiju. Oni više i ne kriju, javno šire propagandu, to tako ide - - naveo je na Instagramu Uglješa Grgur i dodao:

- Verujem svojoj državi! Uvek ću biti uz predsednika, njegovu porodicu, najlepšu državu Srbiju i uz svoje građane, jer me ništa drugo i ne zanima.