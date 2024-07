KURIR NA SAMITU NATO U VAŠINGTONU Džejms O'Brajan: Imamo dobru saradnju sa vlastima da se reše rizici od nasilja na severu KiM

Kurir televizija nalazi se u Vašingtonu na Samitu NATO-a, donoseći najnovije informacije i izjave ključnih političkih figura.

Bezbednosna situacija na Balkanu je složena, a lokalne bitke često prerastaju u politički konflikt koji destabilizuje čitav region, izjavio je pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Džejms O'Brajan u intervjuu za naše medije.

Kako vidite bezbednosnu situaciju na Zapadnom Balkanu?

- Primarni rizik je sever Kosova i pretnja otcepljenja jednog dela BiH. KFOR, ali i EUFOR u BiH su tu da spreče male lokalne bande. Imamo dobru saradnju sa srpskim i kosovskim vlastima u pokušaju da se reše rizici nasilja na severu i mislim da imamo šanse za političke procese koji će rešiti uzroke nasilja - istakao je O'Brajan.

foto: Kurir televizija

Zašto Sjedinjene Države podržavaju transformaciju tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga na standarde NATO i zbog čega je dozvoljeno Prištini da nabavlja dronove, kada je po Rezoluciji 1244 jedina oružana snaga na Kosovu i Metohiji KFOR?

- Rezolucija 1244 uspostavila je proces za razgovor o budućnosti Kosova. Taj proces je doveo do nezavisnosti. Kosovo ima pravo da brani svoju teritoriju bez ugrožavanja suseda. U celini to je korak napred ka stabilnosti u regionu i za to će imati podršku SAD. U smislu napredovanja dijaloga imamo i druge alate kao što je Plan rasta za Zapadni Balkan koji je usmeren na pojačanje saradnje poput prometa ljudi, dobara i drugih praktičnih stvari. Mislim da je to ključna stvar. Mi se fokusiramo na detalje vezane za dijalog, ali u regionu sa 18 miliona ljudi moraju da se nađu načini da se sarađuje i da se ljudima obezbedi bolji život. To bi trebalo da reši neke od tenzija - rekao je O'Brajan.

foto: Kurir televizija

Kako ocenjujete prisustvo ministra spoljnih poslova Srbije na večeri koju tokom NATO samita organizuje državni sekretar Entoni Blinken, kao i sveukupnu saradnju sa Srbijom?

- Pozdravljamo ministra spoljnih poslova Marka Đurića koji je ovde ove nedelje. Mislim da je saradnja i podrška Ukrajini od vitalnog značaja. Ukrajina se zalaže za osnovni princip teritorijalnog integriteta. Znam da predsednik Vučić govori o ovom principu. Ne slažemo se oko nekih njegovih primena, ali u ovom kontekstu ono što Srbija čini stavljajući svoje oružje na raspolaganje, time pomaže Ukrajini da se izbori za osnovni princip međunarodnog prava i mi to pozdravljamo - rekao je O'Brajan.

02:07 KURIR NA SAMITU NATO-A U VAŠINGTONU: Intervju sa Džejms OBrajanom

