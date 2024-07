"OČEKUJEM MAKRONA TOKOM LETA U SRBIJI" Vučić o izborima u Francuskoj: Nije to bio debakl desnice sada ni Makrona u prvom krugu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se i na izbore u Velikoj Britaniji i Francuskoj.

- Da vam komentarišem to što niko nije u stanju da pročita realne brojeve. Imate u Engleskoj da liberali dobiju 6,2 miliona, 4 dobije Faraž, kakav je to tek izborni sistem? Vi mislite odjednom u prethodnih 14 dana desnica u Francuskoj je pala. Ne, oni su dobili značajno više u prvom krugu - rekao je.

- U konačnim brojevima to izgleda mnogo drugačije, upravo zbog izbornog sistema, a ne različite opredeljenosti ljudi. Ja Makrona očekujem i nadam se njegovoj poseti tokom leta našoj zemlji. Ali, to kao "debakl desnice", ljudi, umete li da čitate brojeve? Jedno je šta vam piše na tabeli na kraju, a drugo kako se do toga došlo. Niti je to bio debakl desnice, Le Pen, niti Makrona u prvom krugu, ali to sada da objašnjavate ne vredi.