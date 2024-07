BASTAĆ PONUDIO SVIM ZAINTERESOVANIM ODBORNICIMA SVOJ PROGRAM "Očekujem da će većina podržati to"

Nosilac liste "Čuvari Starog grada" Marko Bastać izjavio je danas da očekuje da će sutra na konstitutivnoj sednici opštine Stari grad većina odbornika podržati njegova programska načela. Bastać je agenciji Beta kazao da je svim odbornicima koji su pokazali interesovanje za inicijativu liste "Čuvari Starog grada" upućen predlog dopunskih načela o razvoju Starog grada u narednih osam godina, a "koji je plod predizbornih obećanja i konsultacija sa strankama i odbornicima".

- Vaša uloga je ključna u očuvanju dobrog duha Starog grada i to nije samo političko pitanje, već i moralna obaveza prema budućim generacijama. Beograd koji volimo ne sme da nestane pred našim očima, a Stari grad kao istorijski centar Beograda ne sme da bude zanemaren i da ostane bez svog jedinstvenog identiteta na koji smo svi ponosni. Gradsko jezgro ne sme biti podređeno turistima, već građanima koji tu žive. Na lokalu ne možemo rešiti nacionalno važna pitanja, ali se zato možemo boriti za bolji život naših Starograđana - naveo je Bastać u saopštenju i dodao:

- Zajedno, možemo izgraditi budućnost koja poštuje našu prošlost, ali istovremeno teži napretku i modernizaciji kroz održiva rešenja za saobraćaj, kvalitet vazduha i održavanje javnih prostora. Čvrsti i nepokolebljivi, Vi ste ti koji svojom ljubavlju prema Starom gradu pomažete da on ostane ono što je oduvek bio – dobro mesto za život, posebnog duha i jedinstvenog šarma. Sagledavajući programe svih učesnika na izborima, dolazim do zaključka da se se možemo usaglastiti oko 12 programskih načela koji su polazna osnova za izradu programa kako Stari grad treba da se razvija u narednih osam godina.

1. Sačuvaćemo istorijsko jezgro Starog grada bez kojeg nema ni Beograda 2. Realizovaćemo obustavljeni projekat izgradnje Linijskog parka 3. Bajlonijeva pijaca će ostati simbol Starog grada, a o izgledu pijace će odlučivati građani 4. Stari grad će biti čist, održavan i uređen 5. Obnovićemo sve fasade u roku od osam godina 6. Nastavićemo bespovratnu finansijsku podršku stambenim zajednicama 7. Sprovešćemo reformu parking zona u korist građana Starog grada i podržati realizaciju izgradnje novih podzemnih garaža 8. Postaćemo prva opština u Srbiji bez grafita 9. Radićemo na unifikaciji i revitalizaciji Kalemegdana i pešačke zone 10. Nastavićemo brojne besplatne programe namenjene svim generacijama. 11. Sprovešćemo profesionalizaciju uprave i omogućiti potpunu transparentnost rada opštine u realnom vremenu 12. Odgovornost u izvršnim organima vlasti mogu preuzeti isključivo Starograđani

Na pitanje Bete da li se neko od odbornika već izjasnio, Bastać je kazao da jeste, ali da to neće saopštavati do sutrašnje sednice. Upitan da li ima većinu, kazao je da će se to videti sutra na sednici.

Prema izveštaju Izborne komisije o rezultatima glasanja za odbornike Skupštine gradske opštine Stari grad održanih. 2. juna, najviše glasova osvojila je koalicija stranaka okupljenih oko liste "Biramo Stari grad-Radomir Lazović". Ta lista je osvojila 37,01 odsto, odnosno 23 mandata. Lista "Aleksandar Vučić-Stari Grad sutra" je osvojila je 34,79 odsto glasova ili 21 mandat. Lista "Čuvari Starog Grada-Marko Bastać" osvojila je 16,35 odsto glasova, odnosno 10 mandata, a po jedan mandat osvojile su liste "Za zeleni Stari grad-Dr Dejan Žujović" s 3,16 odsto glasova i "Narodna lista" koja je osvojila 3,12 odsto glasova.