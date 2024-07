Srbija i njen predsednik Aleksandar Vučić poslednjih dana našli su se ponovo na meti zapaljivih poruka iz Sarajeva, Podgorice, Prištine, Zagreba. Singhronizovano, napadi stižu i sa lokalnih prostora. Kako na predsednika, tako i na njegovu porodicu.

O napadima na porodicu predsednika Srbije govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom i Aleksanar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke.

foto: Kurir televizija

- Imate frustrirane predstavnike opozicije koji nemaju nikavu ideju niti ikakav program. Oni nemaju čime da se predstave građanima Srbije, pri čemu ja na vidim jednu, drugu ili treću kolonu opozicije onda vi onda prelazite na lični nivo. Oni su za mene ista skupina. Da li su jedni ili drugi na morbidan način govorili o članovima porodice, konkretno o sinu predsednika Aleksandra Vučića, a drugi to prećutali ili pokušali to da relativizuju sasvim je svejedno. Sve su to zajedno samozvani predstavnici opozicije - rekao je Milićević i dodao:

- Logično je da opozicija ima kritički osvrt na rad vlasti i predsednika, ali da u tom kritičkom osvrtu imate jednu argumentovanu demokratsku raspravu. Pošto ste nemoćni, anemičnni, politički impotentni vi to ne možete i onda svodite sve na lični nivo.

Šešelj smatra da bi na pretnje sinu predsednika republike trebalo da reaguju nadležne institucije.

04:30 NE VIDIM PROBLEM DA SE PROCESUIRAJU ONI KOJI SU PRETILI DANILU VUČIĆU Šešelj: Nedopustivo je da se udar na porodicu normalizuje

- To je zaista nešto neverovatno na šta su ljudi spremni. Plod bolesnih umova koji pokušavaju tako nešto da noramalizuju u političkoj komunikacji. Čini mi se da je to izraz velike nemoći koja postoji. Da pokušava da se nanese neka politička šteta udarcima na porodicu što je nedopustivo i što treba da se procesuira. Da li je nekad nešto moglo da se čuje slično od ljudi koji su u poziciji moći? Svakako da kada govorimo o političkoj borbi tu se očekuju teže reči i određeni nivo strasti, ali ovde se ne radi o tome - kaže Šešelj i dodaje:

- Od opozicije stalno slušamo neke pretnje koje bi sproveli kada dođu na vlast. Tako čujemo: Videćete vi kada mi dođemo na vlast. Mi ćemo vas da proganjamo. Plivaćete rekom, jurićemo vas po ulici." Što se tiče Danila Vućića on je lojalan svojoj porodici, svom ocu i patriota je.On nije u nekom kriminalu nitu u skandalima. Kada se on to pojavljuje u javnosti osim kada ga maltretiraju na Kosovu i Metohiji? Ja zaista ne vidim problem da zbog pretnji koje su mu izrečene reaguju institucije.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:35 Aleksandar Vučić na molebanu u hramu Svetog Save