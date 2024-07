DAČIĆ: Terorista Žujović još nije sahranjen, niko se od te porodice nije javio! A onda pomenuo i hapšenje državnog sekretara

BEOGRAD - Žandarm Miloš Jevremović koji je 29. juna sprečio napad na izraelsku ambasadu u Beogradu, kada je teško ranjen iz samostrela napadača, biće odlikovan i trenutno se ugovara termin kada će to biti, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Dačić je za televiziju Prva rekao da je "konkretan teroristički akt" koji je počinio Miloš Žujović koji je nakon prelaska u islam uzeo ime Salahudin, razjašnjen, i da nije bilo saizvršilaca.

"Bio je to individualni čin. U poruci ženi iz autobusa rekao da je to kraj, da on ide autobusom u raj, i da će se osvetiti Izraelu zbog terora nad muslimanima. Sama ta mreža (vehabija) je druga jedna tema. Ona nije zasnovana na tome da u ovom trenutku možete da kažete - sada se sprema neka akcija, ali je latentna opasnost da se može desiti neko 'ad hok' udruživanje", rekao je Dačić.

On je naveo da opasnost postoji "sve dok postoji takva vrsta verskog eksremizma, koji dovodi do toga da i sami muslimani strepe".

"Terorista još nije sahranjen. Niko se nije javio od te porodice, to je pokazatelj koliko je to izašlo iz okvira normalnosti", kazao je Dačić.

On je istakao da je "izuzetan herojski čin" žandarma Miloša Jevremovića, koji je uspeo da ranjen u vrat strelom iz samostrela likvidira napadača u samoodbrani i da se javi u svoj, nadređeni, centar.

"Niko se nikada nije obučavao u Žandarmeriji ili policiji za odbranu od strela. Nije samo likvidirao teroristu, nego je i obavestio svoj centar i postupio po pravilima službe. Ja nisam policajac, ja sam ministar, ali moram da kažem da je ovo je herojski čin", rekao je Dačić.

Govoreći o hapšenju bivšeg državnog sekretara u Ministarstvu prosvete (N.R) zbog trgovine uticajem, Dačić je rekao da je ta akcija vođena sa "konkretnim dokaznim radnjama", kao što je bila primopredaja novca.

"Ta takozvana visoka korupcija predmet je rada naše službe za borbu protiv organizovanog kriminala i nastaviće se i dalje. Svaka zloupotreba državne funkcije biće sankcionisana", naveo je Dačić.

Kurir.rs/Beta

