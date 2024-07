"LITIJUM JE GENERACIJSKA PRILIKA ZA SRBIJU" Džefri Pajat iz Stejt departmenta: Suverenu odluku će doneti Vlada Srbije

Pomoćnik državnog sekretara SAD za energetske resure Džefri Pajat izjavio je da litijum predstavlja generacijsku priliku za Srbiju i da predsednik Aleksandar Vučić želi da razvija Srbiju kao hab.

Kako je Pajat rekao za srpske medije u Stejt departmentu, Sjedinjene Američke Države žele da Srbija napreduje ekonomski, a projekat Jadar je prioritet za Evropsku uniju i u tom pogledu predstavlja priliku za Srbiju.

Ističe da će u vezi sa pitanjem litijuma suverenu odluku doneti Vlada Srbije.

Pajat je rekao da pitanje litijuma vide u kontekstu američke podrške Srbiji koja je, kako je naveo, ekonomski prosperitetna, napreduje, deo je Evrope i korišćenja mogućnosti za izgradnju budućnosti.

On je poručio da će za projekat Jadar na kraju Vlada Srbije odlučiti kako da ide napred.

"Veoma je jasno u vezi sa pitanjima za koja sam odgovoran na globalnom nivou oko kritičnih lanaca snabdevanja mineralima, za koje će nam trebati masovno povećanje obima kobalta, litijuma, nikla, cinka, da ispunimo našu energetsku tranziciju. To predstavlja generacijsku priliku za Srbiju, koju građani Srbije, razumljivo, žele da vide razvijenu. Na način koji podržava istu vrstu visokih ekoloških, društvenih i upravljačkih standarda koji su nam potrebni za rudarenje ovde u SAD", napomenuo je pomoćnik državnog sekretara SAD za energetske resurse.

Pajat ističe da je ono što bi rekao građanima Srbije u vezi sa pitanjem iskopavanja litijuma upravo ono što bi rekao građanima u SAD.

"Uveren sam da će vam biti mnogo bolje da sarađujete sa zapadnim kompanijama kao što je Rio Tinto u slučaju konkretnog projekta koji podleže regulativi i standardima transparentnosti u zapadnom stilu, za koje sam uveren da će kompanija kao što je Rio Tinto obaviti mnogo bolji posao od nekih kineskih kompanija koje su takođe globalno aktivne u rudarskom sektoru i nažalost imaju tendenciju da pokazuju veoma loše ESG i ekološko ponašanje", izjavio je Pajat.

"Ono što ja znam da predsednik Vučić želi da uradi, a to je da se kreće uzlaznom putanjom u lancu vrednosti, da razvija Srbiju kao hab, ne samo za vađenje, već i za preradu za proizvodnju baterijskih ćelija za proizvodnju električnih vozila, sve su to ciljevi koje SAD dele, jer imamo zajednički interes u viđenju prelaska na održiviji energetski sistem i kao što sam rekao, to će zahtevati znatno povećane količine ovih energetskih minerala. Tako da je ovo prilika za Srbiju, ali odluka o tome da li će nastaviti ili ne sa projektom biće suverena odluka Vlade Srbije, sa intezivnim dijalogom sa Rio Tintom, ali i sa Evropskom unijom, jer je EU ovaj projekat učinila prioritetnim", izjavio je Pajat.

Napominje da se globalna industrija električnih vozila transformiše skoro svake nedelje.

"Sećam se kada je Tesla počeo da prodaje ovde u SAD, imao je super premijum projekat koji su samo najbogatiji potrošači mogli da priušte, ali vremenom su svi proizvođači smanjili troškove na američkom tržištu i takođe očekujem da će se vremenom na evropskom tržištu sve više preferirati električna vozila ne iz ekoloških razloga, već iz razloga troškova zbog održivosti, zbog niskih troškova održavanja, ali ovo je tranzicija koja tek počinje i to je tačno kako za proizvodnju električne energije, tako i za transport, kao i za način na koji proizvodimo energiju za naše industrijske potrebe", rekao je Pajat.

Uveren je da će kompanija kao što je Rio Tinto krenuti da se pridržava mnogo višeg standarda ESG-a od bilo kog kineskog konkurenta jer, kako je rekao, zna da Rio Tinto ima akcionare i da ima zahtev da pokaže da je u skladu sa onim standardima koje će vlasnici i kupci zahtevati u slučaju projekta Jadar.

"Kompanija kao što je Mercedes-Benz neće biti voljna da nabavi mineral za baterije koji se proizvodi sumnjivim metodologijama, jer će to učiniti njihov veoma skup automobil nepoželjnim. To pitanje je važno i ovde u SAD. Takođe je važno predstaviti i razumeti da industrija rudarstva globalno prolazi kroz tranziciju kako bi pokušala da razvije metodologije i tehnologije koje manje zagađuju i manje su štetne po životnu sredinu", istakao je pomoćnik američkog državnog sekretara.

Pajat je napomenuo da u obrazlaganju kakvu šansu predstavlja litijum veliku ulogu imaju imaju i civilno društvo i političari.

"Ali, dozvolite mi da naglasim, kada pogledamo naš odnos sa Srbijom, ono što želimo da vidimo Srbiju kao suverenu zemlju koja ide napred sa energetskom bezbednošću sa mogućnostima, koja u budućnosti ne zavisi ni od jedne spoljne sile i tako vidimo da ovaj projekat - u potpunosti u skladu sa tom vizijom, Srbiju koja napreduje u svom odnosu sa Evropskom unijom", zaključio je Pajat.