ALEKSANDAR VULIN REAGOVAO NA PISANJE "SLOBODNE BOSNE": Ako vam je do dejtonske BiH ili se pridružite ili se razdružite

Aleksandar Vulin, potpredsednik Vlade Srbije i senator Republike Srpske, komentarisao je pisanje portala "Slobodna Bosna".

- Čim nekom funkcioneru SAD pojasnim da su Srbi, bez obzira kojoj veri pripadali, slobodan narod koji sam odlučuje napadne me Slobodna Bosna. A da su stvarno slobodni i da im je do Bosne trebali bi da me podrže jer branim i politiku BiH. I BiH i Srbija smatraju da je Kosovo lažna država, obe države odbijaju da postanu članice NATO pakta, i obe države su protiv uvođenja sankcija Rusiji. Ali za Slobodnu Bosnu BiH je samo ono što nisu Srbi a politika BiH nije ono što se stvara na osnovu Dejtona već samo ono što kažu bošnjački članovi predsedništva BiH. Koliko god da se nervirate zbog slobodarskog duha Srba, dokle god je RS u okviru Dejtonske BiH, ni Sarajevo neće priznati tzv. Kosovo, BiH neće u NATO, a ni Rusiji se neće uvoditi sankcije. Zato gospodo ako vam je do dejtonske BiH ili se pridružite ili se razdružite - poručio je Vulin.

