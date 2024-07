"VI LIČITE NA STAROGRADSKI HEZBOLAH" Burno na sednici SO, Bastać izabran za predsednika, od danas počinju pregovori za Stari grad

Nosilac liste "Čuvari Starog grada" Marko Bastać izabran je danas za predsednika Skupštine beogradske opštine Stari grad.

Tokom obraćanja, Bastać je naglasio da su razgovarali sa stranakama, koalicijama i odbornicima, i da se ne zna kakav će biti ishod pregovora oko vlasti koji slede.

07:11 Marko Bastać

- Imali smo konsultacije svih učesnika na izborima, gde sam na tom sastanku uputio predlog svima, a tiče se prevazilaženja situacije u kojoj smo se sada našli. Naime, ja sam u prethodnim nedeljama uputio odbornicima SO programska načela. Nakon izbora rekli smo da ćemo razgovati sa svima a pregovarati sa onima koji prihvate sva načela programa. Sa nekima smo razgovarali, ali još nismo ušli u bilo kakve pregovore. Sinoć je upućen dopunski pregled 12 načela. Ponavljam, vodili smo razgovore sa stranakama, koalicijama i odbornicima. Ovih dana su sa svih strana na nas vršeni pritisci, ali će naša odluka biti u interesu građana. Mi smo jedina lokalna lista koja ima rešenje za probleme građana Starog grada. Kakav ishod pregovora koji slede će biti to niko ne zna, sada na Starom gradu nema većine da bi se formirala vlast - rekao je Bastać koji je u govoru detaljno pojasnio koje će projekte realizovati u narednom periodu.

Radoslav Marjanović, predsednik opštine Stari grad rekao je da je njihova obaveza da razgovaraju sa svima.

07:11 Radoslav Marjanović

- Kada je pozicija SNS ovde u pitanju, nema apsolutnog pobednika na Starom gradu, postoje dva bloka i jedna grupa građana koja je dobila značajan broj glasova. Mi želimo da razgovamo sa svima, da saslušamo sve, naša obaveza je da vodimo računa o interesu građana i da ne dozvolimo da opština postane mesto na kojem će se voditi epske bitke već rešavati problemi građana. Što se tiče programa, za nas postoje prihvatljive tačke iz tog programa, mi na ovaj način otvaramo dalje razgovore o formiranju vlasti, naša obaveza je da razgovaramo sa svima i da se izborimo da u narednom periodu građani Starog grada dobiju vlast koja će da rešava njihove probleme. Nismo se dogovorili, kako neki predstavljaju, ali nemamo problem da nastavimo da pregovaramo sa Bastaćem. Podržavamo njegov izbor za predsednika skupštine - rekao Marjanović.

Dušan Petrić, dosadašnji predsednik SO Stari grad imao je zanimljiv osvrt na poziciju i delovanje opozicije na Starom gradu.

06:43 Dušan Petrić

- Zaprepašćen sam kako su neke naše kolege odbornici nastupili jer sam očekivao više ozbiljnosti. Skupili smo se da vidimo kako ćemo najbolje da uradimo ono što od nas očekuju građani, a ovo se svelo na stranačku borbu i frustraciju, uz ružno etiketiranje...bojim se da to nije pravi put koji je pred nama i da tako nećemo moći da radimo za boljitak građana. Znam da ste frustrirani jer ne ide sve kako vi želite, ali to je politika. Niste vi ti koji treba da tumačite šta su ljudi koji su glasali za Bastaća hteli. Svi se bavite svima osim vama samima, valjda vam je tako lakše nego da shvatite da u odnosu na SNS u ovoj opštini imate 520 i nešto glasova više, je li to veličina koja vam daje pravo da nastupate tako bahato? Mislim da nije. Lazović je ovde u nekoliko navrata izlazio ovde, samo da vas podsetim kako ste lomili skupštinu grada, pravili incidente u Beogradu, pretili ljudima eksplozivnim napravama, hteli ste da se tučete...onda se pitate zašto ne možete da formirate vlast, možda je zato? Mi nismo dužni da budemo predmet vaših frustracija - rekao je on i dodao:

- Vi ste iz neke grupacije koje u svom nazivu ima front, pa onda ste okruženi sad nekim aktivistima, pa onda govorite da ste jednom nogom u institucijama, pa onda imate te neke eksplozivne napade, bacate neka hemijska sredstva, pa vi meni ličite na neki starogradski Hezbolah, mislim i ovako, to je onako neka frakcija, ne znam kako, mislim, ako mislite da je to pravi način, slobodno, samo izvolite - rekao je Dušan Petrić, dosadašnji predsednik SO Stari grad

Tokom sednice za govornicom se našao i Radomir Lazović koji je tokom obraćanja izneo niz uvreda i insiuacija na račun Bastaća i njegove liste Čuvari Starog grada.