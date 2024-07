Marko Bastać, prvi na izbornoj listi "Čuvari Starog grada" i bivši predsednik ove opštine, izabran je u utorak za predsednika Skupštine opštine Stari grad. On je dobio podršku 33 odbornika od 56, koliko ima skupština ove beogradske opštine, dok su odbornici obe opozicione odborničke grupe napustili salu pre glasanja.

Bastać za Kurir objašnjava da je konstituisanje Skupštine opštine Stari grad i njegovog izbora za njenog predsednika u utorak, jasan signal da postoji šansa da se formira vlast u toj opštini u skladu sa predloženim programskim načelima Čuvara Starog grada. Za pregovore i eventualan dogovor je otpočeo zakonski rok od 30 dana:

- Da li ćemo se mi dogovoriti sa Srpskom naprednom strankom? Uopšte ne mora da znači da hoćemo, zavisiće od usvajanja programa i garancija za njegovu realizaciju - poručuje Bastać.

On objašnjava šta se tačno desilo na skupštinskoj sednici opštine. Do danas niko nije obezbedio većinu:

- S obzirom da na današnji dan niko nije obezbedio skupštinsku većinu na Starom gradu, na predlog Čuvara Starog grada u konsultaciji sa predstavnicima koalicija, grupa građana i stranaka iskoristili smo zakonsku mogućnost da se konstituše skupština i izaberu njen predsednik i zamenik predsednika. To nam je i bila zakonska obaveza da uradimo do današnjeg dana, a to je otvorilo i dodatnih 30 dana za dalje pregovore.

00:40 BASTAĆ: Radomir Lazović je IZNEVERIO birače Starog grada jer je SEBE NA SILU GURAO ZA PREDSEDNIKA OPŠTINE

Predlog Čuvara Starog grada je bio da se, glasanjem za mene kao predsednika Skupštine opštine Stari Grad, istovremeno svi odbornici izjasne o programskim načelima koje smo prethodno dostavili svim odbornicima. Dobili smo potrebnu većinu.

Bastać kaže da je njegov predlog odbio pre svega Zeleno-levi front i Radomir Lazović, za koga tvrdi da je glavni kočničar uspostavljanja saradnje sa listom "Biramo Stari grad":

- Oni su danas, činom neprihvatanja programskih načela i izaskom iz pregovora sa nama, izneverili poverenje građana Starog grada - naglašava novi predsednik Skupštine opštine Stari grad.

- Cela ova igra i soliranje Radomira Lazovića i Zeleno-levog fronta je podređena cilju da on postane predsednik opštine i njih ništa drugo od početka nije zanimalo. Na silu je gurao sebe za predsednika opštine iako nije sa Starog grada. Oni su pogrešno procenili svoju snagu i nisu ostvarili obećanja da će pobediti u minimalno pet ili šest opština u Beogradu i da će biti u mogućnosti da sa ostalim opozicionim strankama formiraju vlast na nivou Beograda. Mi nikako ne možemo biti krivi za to, a ni za neodgovoran raspad ujedinjene opozicije pred ove lokalne izbore. Protiv njih nismo izgovorili ni jednu lošu reč ili kritiku tokom kampanje, što se za njih ne može reći kad smo mi u pitanju, pa zato oni od nas danas nemaju nikakvo pravo da traže da se odreknemo svog programa i svojih ciljeva da bi oni mogli da nastave sa neodgovornom, sebičnom i stihijskom politikom. To smo već jednom uradili zbog Dragana Đilasa, kada smo na njegov nagovor bojkotovali izbore i prepustili SNS da opštinu vode samostalno, bez ičije kontrole i od toga smo se oporavili tek sada, nakon 4 godine.

S druge strane, Lazović tvrdi da je Bastać taj koji je izneverio birače, jer su oni, kako od izbora ponavlja lider Zeleno-levog fronta, glasali da Srpska napredna stranka više ne vodi opštinu. Bastać podseća na rezultate izbora.

- Da Lazović imalo poznaje Stari grad znao bi da su nas birači koji su glasali za "Čuvare Starog grada" podržali na osnovu našeg dugogodišnjeg rada i odličnih rezultata koje smo napravili za Starograđane od 2016. do 2020. godine, kada smo vodili opštinu. Naši birači nisu glasali ni za SNS, ni za "Biramo Stari grad", već su poverenje dali nama, koji imamo jasan program koji će im poboljšati uslove života i povratiti im ponos. Za to vreme su se drugi isključivo bavili nacionalnim temama i tražili žrtvu pojedinaca za više ciljeve. Za nas su glasali građani, jer smo im se mi predstavili kao jedina lokalna lista, njihove košije koje znaju koji su glavni problemi i koja su konkretna rešenja za njih. Da budem jasan, da su naši birači želeli Lazovića za predsednika opštine, oni bi za njega i glasali.

- Birači su na izborima glasali za liste koje su im bile ponuđene. Mi smo dobili respektabilan broj glasova oko 17 odsto, što je odličan rezultat pogotovo ako se ima u vidu da su "Čuvari Starog grada" na izbore izašli samostalno i da su ispred nas samo koalicione liste sastavljene od po šest, sedam stranaka. Kada se posmatraju pojedinačno sve stranke i grupe građana, mi smo druga grupacija po snazi u Starom gradu. Imamo 10 odbornika kao i ZLF, dok je od nas jači samo SNS sa 15 odbornika.

- Mi verujemo u naš program za Stari grad i ukoliko se izborimo za njegovo sprovođenje, uz naše znanje i posvećenost, siguran sam da će građani Starog grada videti rezultate i da će nam sledeći put dati još veće poverenje - poručuje Bastać.

Govoreći o opcijama koje su i dalje na stolu, on kaže da je situacija vrlo jednostavna - ili će doći do dogovora sa SNS i listama koje su podržale programska načela ili će se ići na nove izbore.

- Razgovarali smo sa svim partijama pojedinačno i ponudili svim odbornicima da aktivno učestvuju u definiciji programskih načela, koja smo ponudili i koja su odbornici koalicije oko SNS i lista "Za zeleni Stari grad" i Narodne stranke formalno podržali. Sa njima ćemo otpočeti pregovore u danima pred nama. Takođe, u nekoliko navrata sam pozvao odbornike koalicije "Biramo Stari grad" da se otrgnu od ZLF, jer su ih oni držali, i dalje ih drže u mraku kada su u pitanju razgovori sa nama, ne dozvoljavaju im da se obraćaju na sednici, danas su ih mimo njihove volje naterali da ne prisustvuju glasanju jer u njih nisu imali poverenja.

Na pitanje da li su i dalje mogući komunikacija i razgovori sa "Biramo Stari grad", Bastać odgovara:

- Mi od prvog dana pokušavamo da okupimo što širi front i eliminišemo isključivost, jer mi ne želimo da učestvujemo u daljoj polarizaciji društva, mi želimo da tu polarizaciju razgovorom i strpljenjem smanjimo na neki normalan nivo. Naravno da ćemo komunicirati sa svim odbornicima i da će svakom od njih biti otvorena naša vrata i za razgovor i saradnju. To su naše komšije i o velikoj većini njih mi imamo jako lepo mišljenje. Međutim, teško je očekivati da se u skorije vreme može bilo šta uraditi s obzirom na njihov strah od Lazovićevog linča. Možda se otvori mogućnost za saradnju kada shvate da će Lazović biti tu prisutan na još par sednica, a da će od onog trenutka kada shvati da on ne može da bude predsednik opštine, otići u Skupštinu Srbije i ostaviće njih same da se žrtvuju za “više” ciljeve i mrze sve koji ne misle kao oni - kaže Bastać.

- Njihov jučerašnji prekid bilo kakve saradnje i pregovora sa našom listom, kroz odbijanje da prihvate 12 programskih načela za Stari grad, je meni jasan pokazatelj da njihove stranke ne zanimaju građani Starog grada nego brinu o višim stranačkim interesima. Ponavljam, na listi "Biramo Stari grad" ima puno pristojnih i pametnih ljudi, čije mišljenje ćemo uvažavati i truditi se da sve dobre ideje i predloge usvojimo i implementiramo u naš program.

On je rekao i da je iznenađen atmosferom njegovog linča koja je stvorena.

- Ovih dana sam doživeo linč koji su mi priredili predstavnici ZLF. Taj linč je nalik onome koji sam doživeo pre pet godina od strane vlasti, to puno govori o njima - zaključio je Marko Bastać.

Bonus video:

07:11 Marko Bastać