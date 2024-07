U PRIŠTINI MISLE DA FAŠISTI MOGU BITI HEROJI! Zurof: Inicijativa renovacije kuće Džafera Deve je neprihvatljiva

Direktor Centra "Simon Vizental" dr Efraim Zurof ocenio je da inicijativom da se od kuće nacističkog saradnika Džafera Deve napravi “Novi regionalni kulturni centar” vlasti u Prištini pokazuju da za njih fašisti mogu biti nacionalni junaci.

- Deva im je heroj. I to vam ukazuje o kakvim tačno ljudima je reč, a koji su u vladi u Prištini. To su ljudi koji misle da fašisti mogu da budu nacionalni heroji - kazao je Zurof za Kosovo onlajn.

On je rekao da je takva inicijativa neprihvatljiva.

- Ne mislim da bi kuća Deve trebalo da bude renovirana i pretvorena u kulturni centar sem u slučaju da ljudi na Kosovu misle da je fašizam - kultura - dodao je Zurof.

Prema njegovim rečima, postoje jasni dokazi da je Deva bio nacistički kolaborant i jedan od osnivača SS Skender divizije.

- Ono što znamo za Devu je da bio ministar unutrašnjih poslova do novembra 1943. godine. Kasnije je preuzeo komandu nad novom vladom. Znamo da je 4. februara 1944. godine 68 ljudi ubijeno zato što se sumnjalo da su bili antifašisti. To je jedno. Takođe, on je pomogao regrutovanju u SS Skenderbeg albanske planinske divizije. A šta mislite protiv koga su se oni borili? Mislite da su se borili protiv nacista? Oni su se borili za naciste - kazao je Zurof.

Dodaje da ovi podaci nisu tajna, niti to da je bio agent CIA.

- Regrutovala ga je CIA. Ameriku ništa nije sprečavalo da koristi takve ljude - objasnio je Zurof.

Komentarišući 29. godišnjicu zločina u Srebrenici koja se obeležava sutra, a prvu nakog donošenja Rezolucije u Generalnoj skupštini UN, Zurof kaže da ovaj dokument nema snaga da promeni stavove u odnosu na kvalifikaciju zločina iz jula 1995. godine.

Dodaje da Rezolucija nije promenila apsolutno ništa sem što je pokazala političku pozadinu odluka UN.

- Rezolucija nije pokazala ništa sem da je UN aposlutno potkupljiva i beskorisna organizacija. Napravili su još jednu glupost dozvolivši da inicijativa rezolucije prođe i da proizvede nove laži. Ljudi koji su glasali u Generalnoj skupštini nisu istoričari, oni ne znaju istoriju. Sve je to zapravo politika - rekao je Zurof.

Upitan da li se pribojava da bi i sam mogao da bude kažnjen zbog negiranja termina genocid za događaje u Srebrenici, kaže:

- Da se plašim? Koga? Slušajte, ako je 33.000 ljudi iz Srebrenice i samo 8.000 ubijeno. Mladi dečaci, deca, žena i starci. Svima je dozvoljeno da odu nepovređeni. To nije genocid. I svako ko to nazove genocidom se igra sa politikom. Koristi politiku da pokuša da napravi političke poene. To je bezvredno - zaključio je Zurof.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.