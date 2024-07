"SRBIJA NEĆE DA SLUŽI NIKOME I NIJEDNOJ VELIKOJ SILI" Vućić poslao snažnu poruku: Služiće samo svom narodu! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa današnjeg obilaska rekonstruisanog puta Studenica-Rudno.

"Srbija neće da služi nikome i nijednoj velikoj sili. Srbija će da služi samo svom narodu!", poručio je predsednik Vučić u objavi.

Podsetimo, predsednik Vučić danas je o izjavi Veslija Klarka rekao da je on ostavio neizbrisiv trag na Balkanu - ali ne puteve i pruge već ubijanje naše dece.

- I to niko neće izbrisati nikada. Što se tiče mojih želja, ja nemam portparola. Neretko se obraćam javnosti, da mi je ideja pravljenje Velike Srbije, rekao bih. Meni je drago da oni uživaju u napadima na Srbiju, to znači da smo osnažili i ojačali. A još se i koriste neistinama, što je dokaz da su nemoćni - rekao je on.

Predsednik kaže da mu je interesantna izjava Klarka da smo mi agenti ili pioni Rusije na Balkanu.

- Moja poruka njemu je da nismo ničiji pioni. Kako nismo ruski, nismo ni američki. I nikada nećemo biti. Ovde živi slobodarski narod, koji je cenio i ginuo za svoju slobodu. Sloboda je najpreča, i to bi bilo dobro da je tu lekciju i 1999. savladao. Nekima prođe ceo život, a ne savladaju lekcije. Srbija ne služi nijednoj velikoj sili, već samo svom narodu - poručio je Vučić.