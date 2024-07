KURIR NA SAMITU NATO! Entoni Blinken: Avioni F-16 su na putu za Ukrajinu, stižu tokom ovog leta (FOTO)

foto: Kurir

Kurir televizija prati NATO samit u Vašingtonu. Drugog dana samita govorio je američki državni sekretar Entoni Blinken. Kaže da je slanje odbrambenih sistema u Ukrajinu, poput sistema Patriot i drugih, ključno za odbranu infrastrukture i ukrajinskog naroda.

- Najvažnije je da se otključaju ekonomske investicije u Ukrajini. To je posao broj jedan za Ukrajinu i Alijansu, ali to je samo deo paketa koji smo sastavil. U ovom trenutku u Ukrajinu ide pošiljka borbenih aviona F-16 koje su obezbedile Danska i Holandija - naveo je Blinken na marginama samita. Inače, to je zvanično potvrđeno u zajedničkoj izjavi predsednika SAD Džozefa Bajdena, holandskog premijera Dika Šufa i danske premijerke Mete Frederiksen.

- Mi, kolideri Koalicije vazdušnih snaga za Ukrajinu, radimo na obezbeđivanju operativnih borbenih aviona F-16 Ukrajini.

Vlada Danske i Holandije su u procesu donacije F-16 američke proizvodnje Ukrajini, uz podršku Sjedinjenih Država. Proces prenosa ovih F-16 je sada u toku, a Ukrajina će ovog leta leteti operativnim F-16. U ovom trenutku nismo u mogućnosti da pružimo dodatne detalje zbog operativnih bezbednosnih razloga. Zahvalni smo Belgiji i Norveškoj što su se obavezali da obezbede dodatne avione, kao i ostalim članicama Koalicije za sposobnosti vazduhoplovstva na njihovoj podršci. Nastavićemo da zajednički koordiniramo u podršci sposobnosti Ukrajine da se odbrani od ruske agresije - stoji u saopštenju.

Kurir.rs/Silvija Slamnig