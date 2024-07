"MOLIM DA JEDNU MALU LEKCIJU O SRBIMA I SRBIJI KONAČNO NAUČE" Vučić o izjavi Bajdena: Slobodu volimo više od svega (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa današnjeg obilaska rekonstruisanog puta Studenica-Rudno.

Vučić se u snimku osvrnuo na izjavu predsednika Amerike, Džozefa Bajdena, koji je kazao kako je NATO bombardovanje 1999. zapravo bila intervencija koja bi sprečila etničko čišćenje na ovim prostorima.

- Što se tiče gospodina Bajdena, imam jedno pitanje koje je više oblik društvene svesti, moral. Pa dobro, ako ste tad sprečavali etničko čišćenje, iživljavajući se na jednoj maloj zemlji, nad jednim malim narodom, vas 19, velikih, moćnih i jakih, pa čekaj kako isto tako vam ne pada na pamet da se iživljavate i da uđete odmah da napadnete Rusiju kad je ušla na teritoriju suverene međunarodno priznate Ukrajine, pa da ih uništite i da sprečite osvajanje teritorije, sve to što o njima govorite? - upitao je predsednik, pa nastavio:

- Ili ste tu malo zaboravili na moral? Ili kako to kad Rusija upadne u Ukrajinu onda kažete da je to agresija, a kad vi upadnete na teritoriju Srbije onda to nije agresija, nego je spasavanje. Čega? Koga? Ali dobro, to su istorijska pitanja, nama su potrebni dobri odnosi sa svima, osim što ih molim da jednu malu lekciju o Srbima i Srbiji nauče, to je da slobodu volimo više od svega i da ne želimo da budemo ponizni i da se dodvoravamo bilo kome.", poručio je danas predsednik Srbije.

"Molim da jednu malu lekciju o Srbima i Srbiji konačno nauče: Slobodu volimo više od svega.", poručio je predsednik Vučić u objavi.