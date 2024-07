foto: Kurir

Važan zaključak NATO samita u Vašingtonu je da se rat u Ukrajini neće završiti do 2025. godine. Odluke koje bi mogle da budu usaglašene su: uspotavljanje nove NATO komande za koordinaciju obuke i donacija opreme za oružane snage Ukrajine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručuje da će SAD ostati snažan saveznik Alijanse bez obzira na ishod predsedničkih izbora.

Naša voditeljka i novinarka Silvija Slamning uključila se uživo sa samita u Vašingtonu gde je otkrila više detalja.

foto: Kurir

- Kurir televizija prati drugi dan samita NATO alijanse u Vašingtonu. Poslednje vesti kažu da je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, Entoni Blinken, rekao da je pošiljka aviona F-16 već na putu prema Ukrajini. Rekao je da je to prioritet broj jedan za Ukrajinu i da je to samo deo paketa koji su sastavili. Najvažnije je da se otključaju ekonomske investicije u Ukrajini. U Ukrajinu ide pošiljka borbenih aviona F-16 koje su poslale Danska i Holandija. To je naglasio Blinken na marginama sastanka. Generalni sekretar Jens Stoltenberg je rekao da je njihov najhitniji zadatak da se Ukrajina približi NATO-u. Oni su posvećeni tome da ona postane članica NATO-a, ali još uvek nije mogao da precizira kada bi se to moglo desiti. Tokom narednih sati, ovde će se u forumu sređivati detalji - rekla je Slamning.

01:07 KURIR NA SAMITU NATO U VAŠINGTONU! Specijalni izveštač Silvija Slamning otkriva najnovije informacije sa drugog dana samita

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:06 KURIR NA SAMITU NATO