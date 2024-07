"SKANDALOZNE IZJAVE BAJDENA I KLARKA POSLEDICA DIPLOMATSKOG USPEHA SRBIJE" Bulatović: Njihov uzrok je naša sjajna pobeda u UN

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na izjavu američkog generala Veslija Klarka da su Srbi agenti Rusije na Balkanu i poručio da njegova zemlja nije ni ruski ni američki pion i da nikada to neće ni biti.

"Ovde živi slobodarski narod, koji je cenio i ginuo za svoju slobodu. Sloboda je najpreča, i to bi bilo dobro da je tu lekciju i 1999. savladao. Nekima prođe ceo život, a ne savladaju lekcije. Srbija ne služi nijednoj velikoj sili, već samo svom narodu"- izjavio je Vučić.

A pored Klarka, izjave o događajima na Balkanu sa kraja 20tog veka tokom poslednjih dana dao je i američki predsednik Džo Bajden. Naime, Bajeden je rekao da su Amerikanci sprečili etničko čišćenje.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su novinar, književnik i publicista Aleksandar Gajović i poslanik SNS-a Dejan Bulatović.

- Mislim da su obe izjave skandalozne. U prvom momentu Bajdenovu izjavu sam prihvatio kao jedan u nizu njegovih gafova koje je imao u poslednjih 3, 4 meseca. Ti gafovi nisu primereni čoveku koji stoji na čelu Amerike. Sramota je da bilo koji Amerikanac priča o etničkom čišćenju. Etničko čišćenje je bilo kada su Amerikanci Indijance stavljali u rezervoar - rekao je Gajović i dodao:

- Što se tiče generala Klarka on je jedan zastareli prevaziđeni vojni diktator koji je sa ponosom nemilosrdno bombardovao SR Jugoslaviju i svaki put likovao nad žrtvama koje su tada stradale naročito prema civilnom stanovništvu.

Bulatović smatra da su izjave Bajdena i Trampa posledica uspeha Srbije u diplomatskoj borbi:

- Kada je u pitanju Kosovo i Metohija jasno je da je došlo do jednog flagrantnog kršenja međunarodnnog prava. Šta se desilo na Kosovui Metohiji? Desilo se da je srpski narod doživeo pogrom. Vesli Klark ne govori o tome nego pokušavaju bombardovanje SR Jugoslavije 1999. godine da opravdaju nekim planiranim etničkim čišćenjem što nije postojalo.

SKANDALOZNE IZJAVE BAJDENA I KLARKA POSLEDICA DIPLOMATSKOG USPEHA SRBIJE Bulatović: Njihov uzrok je naša sjajna pobeda u UN

- Meni to malo šokantno zvuči. Posle sjajne pobede Srbije u Ujedinjenim nacijama na glasanju o rezoluciji o Srebrenici - sada sve ove Salve uvreda na račun Srbije, jer to jesu uvrede, sve je to posledica toga što smo na diplomatski načn uspeli da dobijemo razumevanje onoga što se desilo na Kosovu i Metohiji, Bosni i Hrvatskoj.

