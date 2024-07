"ISTORIJA NAŠIH ODNOSA SA NATO JE KOMPLIKOVANA I TEŠKA, ALI..." Marko Đurić iz Vašingtona: Lobiramo za poziciju Srbije na zapadu

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, koji na samitu NATO na kojem Srbija prisustvuje kao učesnik programa "Partnerstvo za mir", kaže da je cilj njegove misije lobiranje za Srbiju u zapadnom svetu.

Đurić je u opširnijem razgovoru sa srpskim novinarima u Vašingtonu komentarisao i odnos naše zemlje sa NATO, ocenivši njihovu istoriju kao komplikovanu i tešku.

- U Vašingtonu ovih dana lobiramo za poziciju Srbije u zapadnom delu medjunarodne zajednice. Razgovaramo sa našim prijateljima o tome kako da ojačamo ekonomske, političke, kulturne i bezbednosne i svekolike odnose sa ovim delom sveta. Veoma sam srećan što ovde u Vašingtonu imam prilku da razgovaram sa ministrima spoljnih poslova čitavog niza zemalja ali I da u ekonomskim razgovorima sa vodećim američkim kompanijama predstavim Srbiju kao vodeću investicionu destinaciju. Jutros smo imali sednicu Srpsko-američkog poslovnog foruma koja je protekla veoma uspešno. Reč je o organizaciji koju smo ustanovili prošle godine i koja okuplja vodeće američke kompanije koje su prisutne na našem tražištu. Predstavljamo Srbiju kao atraktivnu investicionu destinaciju. Ali naravno, mi se nalazimo na Samitu NATO. Nalazimo se kao zemlja partner, zemlja koja nije članica Severnoatlanskog saveza, ali zemlja koja snažno veruje u sposobnost dijaloga da čuva stabilnost ne samo u našem delu sveta nego i globalno. Mi smo zemlja koja je treća po veličini kada je reč o doprinosu mirovnim misijama UN, čvrsto verujemo u Povelju UN. Ovde razgovaramo I sa zemljama koje su priznale nezavisnost Kosova i Metohije i sa zemljama koje nisu priznale. Prisutne su broje partnerske zemlje NATO iz celog sveta. Za sada mogu da ocenim naše učešće kao uspešno. Imao sam priliku da kratko razgovaram sa državnim sekretarom SAD gospodinom Blinkenom. Večeras ću na njegov poziv učestvovati na svečanoj večeri koja je priređena za zemlje članice I partnere. Imao sam priliku da razgovaram sa čitavim nizom ministara spoljih poslova, od Mađarske, Izraela, niza evropskih zemalja. Imali smo juče priliku da u našoj rezidenciji ugostimo nekoliko američkih članova Kongresa, da priredimo jedno lepo druženje u kome smo okupili ministre spoljnih poslova iz regiona u našoj srpskoj rezidenciji. Sve u svemu, mogu da kažem da je ovo, iako smo malo izmoreni jer je ovo šesti po redu samit u kome učestvujem u mesec dana. Dakle, šest samita na tri kontinenta, za sada je učešće Srbije uspešno. Sutra očekujem da ću se sastati u Beloj kući I sa savetnicima gospodina Bajdena I posebno sa savetnikom za energetiku gospodina Bajdena. Nastavljamo da guramo ka početku strateškog dijaloga izmedju Srbije I SAD što smatram da je važna institucionalna forma za unapređenje naših odnosa u budućnosti I sve ono, ponavljam, što smatram da je interes Sbrije kada je reč o pozicioniranju naše zemlje u ovom delu sveta I ispravljanju možda nekih negativnih slika iz prošlosti koje su formirane u nekim decenijama koje su na sreću za nama I projektovanje jedne nove slike o Srbiji kao zemlji koja se ubrzano razvija, zemlji koja stavlja ogroman fokus ne samo na svoj ekonomski razvoj u čemu je ostvarila rezultate sa kojima možemo da se pohvalimo pred nekim od okupljenih zemalja već I sa zemljom koja želi da na svojoj teritoriji stvara vrstu društva koje će je učiniti zaista dobrim mestom za život, za sve ljude koji u našoj zemlji žive. Dakle, ukupan ribrending I promene imidža Srbije ali zasnovana na stvarnom dešavanju, na stvarnim činjenicama, to je ono čime se bavimo sa jedne strane. Sa druge strane, dobijanjem novih prijatelja za našu zemlju, lobiranje, to je najkraće naš cilj ovde.

Da li možete da nam kažete o čemu ste razgovarali sa državni sekretarom Blinkenom I interesantno je da je Srbija partner pri NATO I ovde učestvuje na Samitu NATO. Dakle šta je za Vas cilj ove posete I poruka?

- Sa državnim sekretarom SAD sam imao priliku da kratko razgovaram, pozvao sam ga da poseti našu zemlji. Nama je potreban dijalog na najvišem političkom nivou sa SAD, ne samo zato da bismo nastavili rast I razvoj naše ekonomije, zato što je Amerika u pogledu usluga partner broj jedan, I to baš u oblastima koje se odose na visoke tehnologije I na ono što je motor razvoja naše ekonomije, već nam je ta saradnja neophodna I da bismo rešili ona pitanja oko kojih se ne slažemo, kao što je pitanje statusa Kosova I Metohije, ali koje ne može na pozitivan način da bude rešeno bez aktivnog angažmana, ne službeničkog I redovnog nivoa, već najvišeg političkog nivoa u SAD. I iskoristio sam priliku da mu iznesem I činjenice I podatke I brojke koje govore o pravcu našeg razvoja I o promeni paradigme u srpskom društvo koje je okrenuto ka budućnosti I pozitivnoj suštini. Tako da, iako je to bila jedna kratka razmena I večeras ćemo se videte na večeri koju gospodin Blinken priređuje, radujem se zbog prilike da ponovo ovde u Vašingtonu govorim o budućnosti Srbije.

Da li ima neke reakcije iz Moskve? Kako oni gledaju na to? Imate li neki feedback?

- Srbija je ovde kao samostalna, nezavisna, vojno neutralna zemlja, partner, članica Partnerstva za mir više decenija I koja vodi svoju spoljna politiku poštujući ražličite aktere u medjunarodnoj zajednici. Ovde smo zato što čvrsto verujemo u snagu dijaloga, I to nije fraza, u trenutku u kome se svet suočava sa izazovima koji nisu vidjeni u prethodnih gotovo sto godina. Jedini način da se probeli rešavaju je dijalog. I ako jedna mala Srbija svojim prisustvom na forumima na kojima se razgovara o globalnoj bezbednosti I važnim svetskim pitanjima može makar neki doprinos da da, mi ćemo uvek biti tu. To, ponavljam, ne znači da Srbija ima drugačiji kurs nego što je utvrdjeno odlukama Saveta za nacionalnu bezbednost ili relevantnim odlukama Skupštine Srbije, ali itekako znači da Srbija jača prijateljstva, jača partnerstva, jača svoju poziciju I u ovom delu sveta. I to je sve deo naše uravnotežene I samostalne spoljne politike. Dakle, jače veze sa ovim delom sveta mogu samo da ojačaju našu ukupnu poziciju. Ja ne verujem da može jedno učešće ili jedna izjava da označi stratešku promenu ali mislim da kontinuirani trud koji ovde ulažemo nekoliko godina, pa I evo u ovoj zgradi koja je na manje od milje od Bele kuće dovodi do toga da je pozicija Srbije u ovom delu sveta bolja nego što je bila pre nekoliko godina. Ne želim da idem korak dalje pa da objašnjavam šta smo sve ovde na mom prethodnom poslu radili ali mogu samo da kažem da sam zadovoljan I da uz podršku predsednika Vučića I Vlade, Srbija menja svoj imidž u medjunarodnoj zajednici, projektuje jednu drugačiju, novu, pozitivnu sliku, da otvara svoja vrata I za investicije, ali I za razgvore o globalnim problemima na način koji nas pozicionira kao konstruktivnog aktera u medjunarodnoj zajednici. Ovo, ponavljam, nisu samo političke fraze I ja nisam u biznisu da govorim samo o onome što je dopadljivo, da to želim da radim, verovatno bih ponavljao samo ono što piše u istraživanjima javnog mnjenja kao najpopularnije, a mislim da ovde treba da budemo zato što je to interes Srbije.

Da li ste zadovoljni sa pitanjem u vezi sa odnosom sa Rusiom, s obzirom na izjavu O’Brajan da je poseta Gruška prošla, citiram “kako-tako kako je prošla”?

- Znate kako, mi se trudimo da ne uvlačimo Srbiju u globalne sukobe, trudimo se da Srbiju u globalno geo-političkoj buri sačuvamo od svih izazova I da sačuvamo ono što su naši nacionalni I državni interesi I da imamo izbalansiran odnos sa akterima u medjunarodnoj zajednici, a istovremeno Srbija ima jasno definisane strateške prioritete. Naš strateški prioritet je da do 2027. godine završimo sve reforme neophodne za članstvo u EU. I to je ono što je naš pravac, to je ono što je političko opredeljenje kada je reč o Srbiji. Kada je takodje reč o Srbiji, to je opredeljenje da ne prekidamo naša prijateljstva I naše odnose sa tradicionalnim partnerima. Kada pogledate strukturu gostiju u prva dva meseca mandata nove Vlade videćete da je ta politika bila i ostala izbalansirana. I kada je reč o gostima koje smo u Srbiji primali i kada je reč o posetama koje smo vršili u medjunarodnoj zajednici.

Šta je tema razgovora sutra sa savetnikom američkog predsednika za energetiku I kada govorite o popravljanju slike Srbije u ovom delu sveta, kako Vi kao bivši ambasador I ministar gledate na to kako da se popravi slika ovo dela sveta u javnosti u Srbiji?

- Transformacija i modernizacija našeg energetskog sektora je motor razvoja naše ekonomije. Srbija kao investiciona destinacija ima najpovoljniju cenu električne energije, verovali ili ne, u Evropi. I gradjani Srbije uživaju korist u poređenju sa drugim evropskim zemljama zbog toga. Iako, naravno, životni standard uvek može da bude bolji, mi bismo uvek voleli da cene električne energije budu još niže. Ali za biznis je sjajno to što je u Srbiji elektrićna energija jevtinija nego u drugim zemljama I što imamo stabilno I pouzdano snadbevanje gasom. Odajem priznanje timu u Ministarstvu energetike I svima drugima koji su strateški razmišljali o ovoj temi I izgradnji novih gasovoda, stotine kilometara novih gasovoda, novih skladišta za gas, I generalno timu predsednika Vučića koji razmišlja o tome kako da unapredimo naše energetske kapacitete. I Dubravka i ceo tim, takođe. Ono što hoću da kažem vezano je za to da SAD mogu da igraju veoma značajnu I stratešku ulogu u transformaciji energetskog sektora u Srbiji, u uvođenju zelene energije, solarne energije I drugih kapaciteta I verujem da našoj zemlji trebaju najmodernije tehnologije u ovoj oblasti da bi ispunila, ako hoćete, I nešto što su evopski standardi vezano za procenat učešća zelenih tehnologija u ukupnom snadbevanju električnom energijom. Tako da, ovo nije nešto što je neposredno direktno u nadležnosti Ministarstva koje vodim, ali je važan politički signal da želimo zaista da se I u ovom domenu dobro razumemo, da želimo da stvorimo mogućnost da u našoj zemlji energija bude dostupna, da ne bude uslovljena geopolitičkim gibanjima I turbulencijama I da imamo raznolike izvore snadbevanja. To je ono što je potrebno srpskoj prvredi. I mi se u tom domenu trudimo da se ponašamo dogovorno, da predvidimo I rast potrošnje energenata u budućnosti, a da istovremeno nastojimo I ulažemo kao Vlada maksimalne napored da očuvamo nivo cena I nivo bezbednosti u snadbevanju. O tome možete mnogo više da naučite I saznate od Dubravke Djedovic, a ja samo želim da iskoristim ovu priliku da prenesm poruku da eto Srbija snažno želi da saradjuje I u ovoj oblasti.

Da li to znači da će biti razgovora možda I o litijumu?

- Ne, ovde nisu predvidjeni razgovori o toj temi uopšte. Da Vam kažem, interesantno, ali baš niko nije pokrenuo, ni od ministara ni drugih zvaničnikaokuljenih ovde, tu temu. Medjutim, nema sumnje da ti retki minerali ili kritično važne sirovine predstavljaju često teme razgovora na ovakvim forumima. Srbija ne beži od razgovora o ovoj temi. Druge kolege iz Vlade su se aktivnije bavile ovom problematikom, ali mogu da vam kažem da je Srbija generalno, nezavisno od litijuma, čak I da nema nikakvih mineralnih resursa I sirovina ni na horizontu, predmet interesovanja kompanija iz IT sektora, iz auto-moto industije, koje žele da budu prisutne na srpskom tržištu I danas sam na sastanku Srpsko-američkog poslovnog saveta dao niz informacija I usmerenja predstavnicima različitih američkih kompanija vezano za modalitete uspostavljanja saradnje.

Dosta ste pričali o tome da se poboljša imidž Srbije u ovom delu svetu, ali pošto ste kako kažete “prvi put ministar iz Srbije na NATO samitu” kako se taj odnos menja?

- Imamo veoma komplikovanu I tešku istoriju. I nezaboravljamo šta je bilo pre 25 godina. Medjutim, to Srbiju ne sprečava da saradjuje u sopstvenom interesu sa sopstvenim bezbednosnim geopolitičkim okruženjem. I Srbija nije ostrvo, ona ima svoju nezavisnu I samostalnu politiku ali ima I potrebu da sa zamljama u okruženju sa kojima ostvaruje 70% trgovinske razmene. I ostavimo sve emocije po strani. Dakle, da sa tim svojim okružejem gradi jedan zdrav odnos poverenja. To nije nešto što započinjem ja, niti ova Vlada. Srbija je članica Partnerstva za mir više decenija I u okviru toga ima jedan produktivan odnos. Ja, ponavljam, neću da ulazim u samo izgovaranje onoga što bi bilo najpopularnije, ovde smo da radimo ono što je u interesu Srbije, a to je jačanje veza, gradjenje novih partnerstava I prijateljstava, I ponosan sam što sam deo takve samostalne politike koju je inspirisao predsednik, a koja se bazira prevashodno na srpskim interesima. I zbog toga možemo u oči da pogledamo I predstavnike NATO I predstavnike drugih velikih sila I da jednako zahtevamo poštovanje medjunarodnog prava na svim adresama. Još jednom ću da podvučem, mi smo zaista u poslu pravljenja prijatelja za Srbiju. Mogao bih hiljadu zamerki da iznesem na različite političke poruke, tonove, ponekad na ovim samitima, ali ne želim to da uradim, želim da predstavim politiku Srbije koja je orijentisana ka budućnosti, ka ekonomskom razvoju, ka izgradnji infrastrukture. Hajde da jednom pokušamo da globalne političke turbulencije prodju bez nas. Bez našeg aktivnog podmetanja samih sebe pod udare istorijskih kretanja.

