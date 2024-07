Pored naše delegacije, na samitu NATO prisutnici i predstavnici raznih organicacija, među kojima je i jedna od redovnih gošći Kurir televizije Biljana Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu.

foto: Kurir

U razgovoru sa našom novinarkom Silvijom Slamnig osvrnula se na najvažnije poruke sa samita u Vašingtonu.

03:37 AKO UKRAJINA IZGUBI, OHRABRIĆE SE DRUGI AUTORITARNI REŽIMI Biljana Šahrimanjan Obradović: Kina je prepoznata kao RUSKI SAVEZNIK

- Već je prošlo dva dana od NATO samita, 9. jula je bilo otvaranje, tu smo vid eli obraćanje Jensa Stoltenberga, koje je bilo od ključne važnosti, zato što je on neko ko je sada već završio svoj mandat kao generalni sekretar NATO-a. Poslate su zaista snažne, ohrabrujuće poruke, najvažnija jeste da će SAD istrajati u pomoći Ukrajini, zato što su oni jedni od najvećih donatora za pomoć. S druge strane, oni su i taj pokretač za Evropsku uniju, da im i oni pomažu. Jens Stoltenberg je rekao da što se tiče njih, ruska agresija treba biti zaustavljena, zato što ako pogledamo i obraćanje Entonija Blinkena i Džoa Bajdena, tu smo takođe mogli da čujemo iste poruke, a to je da mir i sloboda nemaju cenu, da od ključnog značaja jeste pobeda Ukrajine, jer ako Ukrajina ne pobedi, to bi onda ohrabrilo druge autoritarne režime kao što su Severna Koreja, Iran i Kina. Takođe je Kina ovde moram da kažem da je označena kao neko ko pomaže ruskoj agresiji, da ona negde i prodaje delove za sklapanje naoružanja ka Rusiji, tako da vidimo da se Kina ponovno ovde isprepliće kao bezbednosni rizik i bezbednosna pretnja - rekla je Šahrimanjan Obradović.

foto: Kurir

Prokomentarisala je i učešće srpske delegacije na samitu NATO u glavnom gradu SAD.

- Ono što je takođe važno za nas jeste odnos SAD prema Republici Srbiji. Svi smo videli da je ovde već prisutan ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Za nas je važno da SAD prepoznaju u nama partnera, zato što mi svakako težimo da jačamo odnose sa njima, jer ono što sam ja mogla da steknem utisak ovde i na sastancima sa visokim zvaničnicima NATO-a jeste da oni imaju jako dobar odnos prema našoj državi. Veoma je mnogo direktnih stranih investicija SAD i kod nas u Republici Srbiji vidimo koliko je važno da budemo u onom klubu koji je napredan, koji negde i garantuje bezbednost, zato što se pokazalo da na zapadnom Balkanu Srbija je faktor stabilnosti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:11 Intervju sa Biljanom Šahrimanjan Obradović