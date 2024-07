KAMENOVALI PREDSEDNIKA VUČIĆA, A ZABORAVILI NA SRPSKE ŽRTVE! Deđanski: Ovo za nas ne može biti iznenađenje

Navršeno je devet godina od pokušaja ubistva predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je 2015. godine kao tadašnji premijer Srbije otišao u Potočare kako bi odao počast žrtvama Srebrenice. O tome ko stoji iza monstruoznog napada na Vučića ni dan danas nije obelodanjeno, niti je za pokušaj Vučićevog ubistva iko ikada odgovarao.

Predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, Stevica Deđanski je u razgovoru za Kurir istakao da počinici kamenovanja na predsednika Vučića ne samo da nisu uhapšeni i osuđeni, već nisu ni traženi.

- Predsednik Vučić je otišao u Potočare da pokaže pijetet prema žrtvama, a kao odgovor je organizovano kamenovan, a isti ti koji su to učinili Srbiju optužuju za genocid, a nisu se setili srpskih žrtava. To dosta govori o njima, ali i o nama. Ovo za nas ne može biti iznenađenje, to služi da se mi iznerviramo i lično i kao nacija - rekao je Deđanski.

Kurir.rs