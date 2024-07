"DANAS NIJE DAN ZA ODGOVORE BEĆIROVIĆU, A IZGOVORIO JE SVAŠTA": Vučević reagovao na gnusan govor predsedavajućeg Predsedništva BiH

Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da je u dogovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem zaključio da danas neće odgovarati predsedavajućem Predsedništva BiH Denisu Bećiroviću na optužbe koje je izneo na račun Srbije u Memorijalnom centru Potočari.

- Što se tiče izjave Bećirovića ja sam neposredno pre dolaska imao nešto duži telefonski razgovor sa predsednikom Republike, zajednički smo zaključili da danas ne odgovaramo Bećiroviću, danas nije dan za odgovore na ono što je izrekao, a izrekao je svašta. Sutra će dobiti odgovor i od predsednika i od vlade. Danas ćemo se suzdržati poštujući o kakvom je danu reč - rekao je Vučević novinarima u Grockoj.

Vučević je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše izjavu Bećirovića koji je danas u Memorijalnom centru u Potočarima optužio Srbiju, odnosno, kako je rekao "velikosrpske protagoniste" da prete nestankom države i getoiziranjem Bošnjaka na 25 odsto teritorije države, pozivajući se na deklaraciju Srpskog sabora, koju je nazvao Vučićevom deklaracijom, kao i to da se BiH nalazi pred vratima članstva u NATO.

- Što se tiče odluke bilo koje države da bude članica nekog vojnog saveza, alijanse ili da ne bude, to je suvereno pravo svake države. Mi se kao Srbija ne mešamo, ta je odluka na institucijama BIH, uz samo malu opasku, da takva odluka mora biti doneta u skladu sa Dejtonskim sporazumom i da svi koji odlučuju i narodi i entiteti moraju biti uključeni u to, a kakvu će odluku doneti to je na građanima, na narodima, na entietima, na institucijama BIH - rekao je Vučević.