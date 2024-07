"SRAMOTNO I NEPRIMERENO" Dodik: Bećirović govorom potvrdio da je Srebrenica politička platforma

Govor predsedavajućeg Predsedništva BiH Denisa Bećirovića na komemoraciji u Potočarima potvrđuje da mržnja prema Srbima, Srbiji i RS ne prestaje, čak ni u danima koji svakom pristojnom čoveku služe za pomen žrtvama, istakao je predsednik RS Milorad Dodik.

"Ovo je još jedan dokaz da važni delovi političkog Sarajeva jednostavno ne mogu izaći iz rata i krenuti napred na normalan, diplomatski i civilizovan način. Sramotno je i neprimereno u Potočarima optuživati predsednika Srbije za bilo šta jer je on, za razliku od Bećirovića, koji nikada nije posetio Bratunac, posetio Potočare i tom prilikom zamalo bio ubijen, a da niko za to nije odgovarao", istakao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je dodao da je ponosan na svakog političkog činioca i javnog funkcionera iz Republike Srpske, jer su svojim držanjem i poštovanjem pokazali istinu o tome da je srpski narod spreman da poštuje i uvaži suzu svake majke.

Говор Дениса Бећировића на комеморацији у Поточарима још једном потврђује да мржња према Србима, Србији и Републици Српској не престаје, чак ни у данима који сваком пристојном човјеку служе за помен жртвама. Ово је још један доказ да важни дијелови политичког Сарајева једноставно… — Милорад Додик (@MiloradDodik) July 11, 2024

"Bećirović je samo još jednom potvrdio celom srpskom narodu nameru da iskoristi baš svaku priliku za laži o Srbima s ciljem da se nama kao narodu ospori pravo na postojanje, jezik, identitet, kulturu i razvoj. Da njegova sramota bude još veća, učinio je to pred članom Vlade Srbije, njegovim sunarodnikom i potvrdom toga da tamo gde postoji autonomija političke volje i dobra volja ljudi Srbi i Bošnjaci zajedno mogu raditi velike stvari", dodao je Dodik.

Poručio je da Srbi imaju samo jednu istoriju.

"Shvatite već jednom, činjenica je da mi Srbi jasno kažemo da smo, bez obzira na granice, jedan politički narod. Shvatite da imamo jednu Crkvu i jednu veru. Shvatite i da imamo jednu istoriju i da smo uvek bili i da ćemo zauvek biti samo Srbi bez ikakvih prefiksa koje bi voleli u Sarajevu i pojedinim ambasadama", napominje Dodik.

Dodik navodi da je Bećirović potvrdio je još jednu činjenicu - Srebrenica je iznad svega politička platforma.

"I bez obzira na to što je čitav svet prepoznao da je to tako, neće prestati upotreba laži o Srebrenici protiv Srba, Srbije i Republike Srpske. Kako vreme odmiče, najveće žrtve tih laži i te platforme biće Bošnjaci u BiH. U mržnju uterani, isključivošću vođeni, izgubiće previše vremena i šansi. Niti je BiH samo bošnjačka, niti je rat samo Srebrenica. Shvatimo to, poštujmo to", dodaje Dodik.