KURIR NA SAMITU NATO U VAŠINGTONU! Podsekretarka Stejt departmenta: SAD mogu biti partner Srbiji u postizanju prosperiteta

foto: Kurir

Ekipa Kurira trenutno se nalazi u Vašingtonu na samitu NATO-a. Pored brojnih intervjua koje smo preneli ovih dana, sada prenosimo i izjavu podsekretarke Stejt departmanta, Elizabet M. Alen koja se obratila našim medijima.

Ona se najpre dotakla uticaja Rusije, Kine i Irana na Evropu.

- Ono što sada vidimo, ne samo u Srbiji već i širom Zapadnog Balkana i u drugim delovima Evrope, je da Rusija, Kina, Iran i drugi aktivno rade na sejanju podela, na eksploatisanju međuetničkih tenzija, na sejanju nepoverenja i haosa, i zaista na sprečavanju i ometanju evropske budućnosti, pristupanja u evro-atlantsku budućnost za Srbiju, za Zapadni Balkan, koju mi svakako želimo da vidimo. Suprotno tome, vrlo je važan kontrast – SAD su fokusirane na prosperitetnu Srbiju. Fokusirani smo na ujedinjen, stabilan, integrisan region u Zapadnom Balkanu, i fokusirani smo na pomoć da postignu vrstu evro-atlantske budućnosti koju žele da vide - istakla je.

foto: Kurir televizija

Kako vidite dezinformacije? Da li je to novi sakriveni neprijatelj i kako se boriti protiv njega?

- To je zaista dobro pitanje. Pogledajte, dezinformacije i koje propagande postoje otkad postoji bilo kakav informativni prostor. Sada ima više medija nego ikada pre. To samo znači da su dezinformacije, i propagandne i strane uticajne kampanje koje dolaze sa njima, veći i složeniji problem nego ikada pre. Ono što sada znamo je da su dezinformacije problem nacionalne bezbednosti, ne samo komunikacijski problem ili medijski problem. To je zato što svi moramo imati zajedničko razumevanje šta se dešava u svetu da bismo mogli rešavati probleme i izazove. Ne možemo se nadati da ćemo rešavati izazove, bilo da su ekonomski, bezbednosni, humanitarni ili razvojni, ako nemamo zajednički osećaj šta je istina. Zato verujemo da dezinformacije ne samo da podrivaju demokratske institucije, već nas sprečavaju da imamo razumevanje koje nam omogućava da zajedno rešavamo izazove - rekla je.

foto: Yuri Gripas - Pool via CNP / INSTAR Images / Profimedia

Nedavno ste bili u Srbiji. Kako vidite odnos između Beograda i Vašingtona?

- Drago mi je što ste to pitali, jer moram reći da sam zaista uživala u svom putovanju u Srbiju i iskreno jedva čekam da se vratim. Imala sam privilegiju da putujem širom Zapadnog Balkana, u četiri zemlje za osam dana, sa Srbijom u sredini, u mesecu maju. I vratila sam se sa obnovljenim osećajem optimizma i svrhe u vezi sa odnosima između Sjedinjenih Država i Srbije. Znate, odnos između SAD i Srbije je jedan u kojem, kao i svaki dobri partneri, imamo oblasti u kojima se slažemo i oblasti u kojima se ne slažemo. A deo snažnog partnerstva je da se o oba razgovara. Svakako sam to učinila na svom putovanju sa ministrom spoljnih poslova, sa predsednikom parlamenta, sa liderima civilnog društva. Razgovarali smo o budućnosti Srbije. Razgovarali smo o tome kako Sjedinjene Države mogu biti partner u omogućavanju Srbiji da postigne prosperitet i bezbednost na euro-atlantski, integrisan način, koji žele da vide. Razgovarali smo o otporu, malignom uticaju iz Rusije, Kine i drugih. Ali smo takođe razgovarali o tome da Srbija ne treba da bira ni na koji način. Fokusirani smo na budućnost, i fokusirani smo na omogućavanje potencijala koji vidimo među ljudima u Srbiji, tako da smo razgovarali o svemu, od ekonomske integracije i regionalne stabilnosti do globalnih geopolitičkih pitanja uključujući Ukrajinu i sukob u Izraelu i Gazi. Svakako smo razgovarali o dezinformacijama, što je bila tema našeg razgovora. Razgovarali smo o eliminisanju korupcije u medijskoj sferi. Razgovarali smo o zajedničkom radu na programima obuke i ulaganjima u omladinu kako bismo povećali medijsku pismenost, kako bismo iskreno pronašli nove obrazovne prilike za srpske i američke studente. Ovo je bila tema razgovora sa predsednikom i ministrom spoljnih poslova. Veoma smo zainteresovani da pratimo obrazovne partnerstva. I razgovarali smo o važnosti ulaganja u omladinu koja želi da vidi bolju budućnost - istakla je.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:07 KURIR NA SAMITU NATO U VAŠINGTONU! Specijalni izveštač Silvija Slamning otkriva najnovije informacije sa drugog dana samita