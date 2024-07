UŽIVO ANA BRNABIĆ NA KURIR TELEVIZIJI: 9 godina ĆUTANJA! Niko nije kriv za pokušaj ubistva Vučića

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić gost je jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji gde govori o svim važnim i aktuelnim temama.

O Srebrenici i rezoluciji

- Dobro je da onaj ko želi, ali nema mnogo ljudi, može da uporedi moj govor na svečanoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske i govor Denisa Bećirovića u Potočarima i biće jasno ko želi mir, a ko sukobe. Sve će biti jasno. Imala sam dve osnovne poruke koje sam poslala iz Banjaluke kao predsednica Narodne skupštine Srbije, jedna je bila mir i stabilnost i potreba svih u regionu, da radimo na tome da se uspostavi trajni mir i stabilnost, i izvesnost kako bi gradili bolju budućnost. Druga poruka je bila apsolutno insistiranje na poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ponovila sam da poštujemo teritorijalni integritet BiH ali takođe, neprikosnovesnot Republike Srpske.

Zašto devet godina niko nije pokrenuo pitanje pokušaja ubistva Aleksandra Vučića u Potočarima?

- Mogu da pretpostavim da je zato što su oni to sami ogrganizovali, politički lideri iz Sarajeva. Da je bilo šta drugo, verujem da bi za devet godina uspeli da nađu organizatore i one koji su to izveli na terenu, malo je bezveze da sami sebe optuže i izvedu pred lice pravde. Pokušaj ubistva jednog stranog državnika, imam jedno glasno ćutanje. Ministar odbrane gospodin Helez nije odgovorio na pitanje Vučića, a to je pokažite dokaz da sam ja bio taj koji je sa snajperom išao brdima oko Sarajeva, učestvovao u opsadi Sarajeva i u svim dešavanjima u Sarajevu. Nema odgovora, znate zašto, jer nema dokaza jer to Aleksadnar Vučić nije radio. Hoće neko optužiti ili će međunarodna zajednica koja je prisutna u BiH, hoće neko nešto učiniti jer je ministar odbrane BiH lažno optužio predsednika Srbije ili je sve dozvoljeno protiv predsednika Srbije?

- Vučiću nije dozvoljeno da obiđe Jasenovac, jedini logor za decu, najveće mučilište u ovom delu Evrope, da samo položi cvet, upali sveću, čoveku čiji je deda skončao od strane ustaške ruke, nezavisne države Hrvatske. Da li je moguće da jedna država članica EU može tako nešto da uradi, da uskrati predsedniku Srbije ili kao privatnom pojedincu da obiđe Jasenovac, on je tražio i jedno i drugo, da bi to bio čin odavanja pošte.

foto: Kurir televizija

Prošlo je, podsetimo, tačno devet godina od pokušaja ubistva aktuelnog predsednika države Aleksandra Vučića koji je 2015. godine kao premijer Srbije otišao u Potočare kako bi odao počast žrtvama Srebrenice. O tome ko stoji iza monstruoznog napada na Vučića ni dan danas nije obelodanjeno, niti je za pokušaj Vučićevog ubistva iko ikada odgovarao

. U međuvremena, tokom ovih devet godina, druga strana iz Sarajeva ne prestaje da optužuje Srbe i insistira na tome da se srpski narod označi kao genocidan. Poslednji takav napad dogodio se juče.

Naime, predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Denis Bećirović poručio je upravo iz Potočara da Beograd ugožava mir u regionu. Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović tokom govora u Potočarima ponovo je direktno napao Beograd i predsednika Aleksandra Vučića.

On je optužio organe Republike Srpske da prete Bosni i Hercegovini i da "velikosrpski protagonisti" i stvaraju planove za formiranje Velike Srbije.