VUČIĆ OTKRIVA Ovo je PAKLENI PLAN za uništenje Srbije: Priželjkivanje sukoba + intervencija NATO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se, govoreći o svim aktuelnim temama iz Palate Srbija, osvrnuo i na napade na našu državu.

"Pre dva ili tri dana Republika Srpska je donela odluku da pomeri sednicu o razduživanju, da li ste primetili da to nigde nije vest? Oni ne žele da se nešto tako zaustavi ili odloži, a to je zbog priželjkivanja sukoba plus intervencija NATO. To vam je zajedničko i za snage u Prištini i za snage u Sarajevu i mnoge druge. Oni čekaju priliku, pošto NATO nije imao hrabrosti da napadne Rusiju, da su imali principe to bi uradili kao što su napali malu Srbiju, ali su to promenili", naveo je predsednik Vučić, pa dodao:

"Važno je da pokušaju da njih privuku da Srbija napravi nešto, da bi NATO morao da interveniše i ne bi li Srbija bila slomljena".