"JE LI BIO NASER TU KAD SU LJUDI UBIJENI? -DA! JE LI IH ON UBIJAO? -NIJE UBIO, NEGO POKLAO!" Vučić pročitao svedočenja Bošnjaka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas, tokom obraćanja iz Palate Srbija, pročitao svedočenja Bošnjaka koja dokazuju da je Naser Orić učestvovao u ubijanju Srba.

"Pročitaću deo nečega što mislim da je važno da ljudi čuju zašto sam meta svih mogućih kletvi i napada i što će se to nastaviti", naveo je predsednik Vučić i dodao da sve odgovara lice bošnjačke nacionalnosti.

foto: Marko Karović

"Šta je Orić radio? Učestvovao u borbama i komandir glavni. Da li je bilo zarobljenika? Jeste i tu su poklani. Da li je bio tu Naser? Jeste, bio je prisutan. Pet muškaraca je bilo zarobljeno. Da li je grobnica bila otvorena? Kada sam šetao tu bile su kosti. Je li koga ubio lično Naser Orić? Nije ih ubio nego ih je poklao, video sam. Ko je zaklao druge? Vojska koja je sa njim bila, naserovci što su ih zvali. Da li ste videli da kolje nekoga od tih ljudi? Da lično sam video, dvoje je zaklao. Mogu da vam pokažem put, gledao sam. Nema sumnje da je to Naser Orić vršio klanje? Sto odsto ste sigurni da je on zaklao dvojicu zarobljenika? 100 odsto sam siguran. To je Zvornička kamenica. Bili su vojnici u uniformi. Naser je i jednoj ženi sekao prst, skinuo prsten, posle ubio. To je bilo kad smo ušli u Fakoviće. Prst joj je odsekao dok je bila živa, a posle nož u stomak. Nije silovana pre toga. On je lično to odradio, nožem i to zna svako živi".

Na kraju predsednik Vučić je postavio pitanje:

"A za ovo niko nije kriv i odgovoran"?