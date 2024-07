IVANA MEDIĆ IZABRANA ZA PREDSEDNICU OPŠTINE PALILULA: Od saradnika tražim svakodnevni rad na terenu, da osluškujemo probleme

Gradska opština Palilula dobila je novo rukovodstvo, predvođeno listom "Aleksandar Vučić - Palilula sutra", izabrano je danas na Drugoj sednici Skupštine opštine.

Za predsednicu Gradske opštine Palilula glasovima većine odbornika izabrana je Ivana Medić, po struci diplomirani pravnik.

Na predlog Ivane Medić za zamenika predsednika Gradske opštine Palilula izabran je dosadašnji direktor Centra za kulturu „Vlada Divljan“ Ljubiša Đurović po struci magistar ekonomije i devet članova Veća opštine: Aleksandar Karadžić, Milan Jovanović, Dražen Barjaktarović, Ljiljana Jankes, Dragan Bojović Bogdanović, Snežana Nikolić, Jasminka Bjeletić, Maja Žmukić i Rade Knežević.

Za zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula izabran je Dragoslav Šolak, strukovni ekonomista, koji je u prethodnom sazivu obavljao funkciju predsednika Skupštine opštine.

Nakon izbora za predsednicu Opštine Ivana Medić naglasila je da je njen, a i cilj njenog tima ravnomeran razvoj desne i leve strane opštine Palilula kao i njen razvitak u svim oblastima-infrastrukturnoj, socijalnoj, obrazovnoj, zdravstvenoj, privrednoj, kulturnoj, kao i stalni rad na poboljšanju kvaliteta života Palilulaca.

"Od svojih saradnika ću tražiti svakodnevni rad na terenu jer se samo tako mogu pratiti i osluškivati zahtevi i problemi naših sugrađana, a mi ćemo se truditi da ih prema prioritetima rešavamo", rekla je nova predsednica opštine i podvukla da je opština institucija koja, kao takva, u svakom trenutku mora biti servis na usluzi svojim građanima i zahvalila se na podršci.

foto: Vladimir Lalić

Biografija Ivane Medić

Rođena je 1982. godine u Kladovu gde je završila Osnovnu školu „Vuk Stefanović Karadžić“ kao i gimnaziju „Sveti Sava“, prirodno - matematički smer sa odličnim rezultatima tokom školovanja. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za međunarodno pravo i međunarodne odnose i stekla zvanje diplomirani pravnik. Pripravnički staž u trajanju od dve godine obavila je u advokatskoj kancelariji u Beogradu. Od 2008. do 2011. godine bavila se privatnim preduzetništvom u porodičnoj firmi. Od 2014. godine zaposlena je u Beogradskom dramskom pozorištu, najpre na radnom mestu -složeni pravni poslovi, a od 2018. godine, na radnom mestu -diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove. Upravni odbor Beogradskog dramskog pozorišta 2022. godine dodelio joj je nagradu za izuzetne doprinose i zalaganje na radu. U dodatnom profesionalnom osposobljavanju poseduje znanje u programu SAP- modul kadrovi. Nakon lokalnih izbora 2016. godine izabrana je za odbornika u Skupštini Gradske opštine Palilula. Od 2020. do 2023. bila je šef odborničke grupe. Na sednici Skupštine GO Palilula održane u martu 2023. godine izabrana je za zamenika predsednika GO Palilula. Udata je, majka dvoje dece.

Biografija Ljubiše Đurovića

Rođen je 1951. godine u Peći, po obrazovanju je magistar ekonomije. Jedan je od osnivača Socijalističke partije Srbije. Član je Glavnog odbora i predsednik Opštinskog odbora SPS Palilula.

Na mesto zamenika predsednika opštine dolazi sa mesta direktora Centra za kulturu „Vlada Divljan“.