SVET OKRENUT NAGLAVAČKE! Ana Brnabić o izokretanju istine: Izjava "Alah će ga kazniti" je plemenita?!

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić reagovala je na zajedničko saopštenje udruženja iz BiH u kome se, između ostalog, navodi da je "plemenita izjava majke pretvorena u pretnju", kao i da je to "novi izum Aleksandra Vučića".

Podsetimo, Munira Subašić iz "Majki Srebrenice" uputila je direktne pretnje na račun predsednika Vučića i njegove dece.

"Evo ga - Aleksandar Vučić je kriv što mu je Munira Subašić rekla da će ga Alah kazniti (da ne ulazimo uopšte u pominjanje njegove dece i unučića, da to ostavimo sada po strani). On je Gebels, a izjava 'Alah će ga kazniti' je plemenita. Svet okrenut naglavačke", navela je Ana Brnabić i dodala:

— Ana Brnabic (@anabrnabic) July 13, 2024

"Tako kada su u Bratuncu, baka Slavki ubili muža i dve ćerke, i to u njihovoj kući, a ne na ratištu, njoj su rekli, u Hagu, da je to, više-manje, OK jer su (valjda) učestvovale u odbrani tog sela. Ubijene sa leđa, u svojoj kući. I tako, u Hagu, proglašene za legitimne mete Nasera Orića. I tako prolaze dani, meseci, godine... a mi samo još da počnemo da njačemo da bi pokazali da su nas sveli na pravu meru".

