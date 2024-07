VUČIĆ PORUČIO IZ EGIPTA: Gledamo da uradimo sve što možemo za svoju zemlju, borimo se za RASTUĆA TRŽIŠTA I EKONOMIJE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Egipta, gde je danas sa predsednikom najmnogoljudnije arapske države Abdelom Fatahom el Sisijem potpisao niz važnih sporazuma.

Predsednik Vučić rekao je za RTS da će, čim dve strane obave ratifikaciju sporazuma, u potpunosti biti liberalizovano 87,5 odsto poljoprivrednih i 30,5 odsto industrijskih proizvoda.

foto: Printscreen RTS

- Ukupno preko 10.400, tačno 10.412 tarifnih linija, a mi smo za njih liberalizovali 6.075 tarifnih linija. Da li ćemo to koristiti u ovom trenutku ili u budućnosti, potpuno je svejedno, siguran sam da će to mnogo značiti našoj privredi, posebno poljoprivredi, ukoliko budemo imali snage da ojačamo stočarstvo. Dakle, tu sad postoje različite tarife za različite vrste živinskog mesa, ali i goveđe meso, i jagnjeće meso, sve ono što u svakom trenutku možemo plasirati, ali i onog trenutka kada ga budemo imali i za sopstvene potrebe. Dakle, za to mora mnogo da se radi, 365 dana u godini - rekao je predsednik.

- Posao države je da omogući svojim privrednicima da imaju ravnopravne šanse. A mi ćemo uraditi još više da ojačamo odnose sa Egiptom - istakao je predsednik.

Mi moramo da gledamo svoje interese, mi radimo u interesu svojih građana, kaže on.

Dodao je da se plaši da smo svi pomalo navikli na bolji život i da malo ko od nas želi da obavlja težak posao.

- Zato ćemo te najvrednije među nama morati da subvencionišemo i da ih pomažemo mnogo više nego što smo do sada to činili - istakao je Vučić.

foto: Printscreen RTS

Egipat već ima ugovor o slobodnoj trgovini sa članicama Evropske unije. Predsednik je ocenio da do današnjeg potpisivanja "nismo imali nikakvu šansu" da izvozimo proizvode u Egipat pored država članica Evropske unije.

- Ako mi nastavimo da rastemo na ovakav način, imaćemo šansu i te kako, posebno za poljoprivredne proizvode u kojima njihov kvalitet nije bolji od našeg, bez obzira da li je sveže ili je smrznuto, voće, povrće ili je reč o ratarskim kulturama. Tako da verujem da je to za nas u ovom trenutku prilika, ali i u budućnosti i za industrijske proizvode. U svakom slučaju mislim da tu imamo slobodan prostor. Bar možemo da se takmičimo. Ne možete da se takmičite, ako oni nemaju carinu nikakvu, a mi imamo 40 ili 50 ili 60 posto, onda nikakvu šansu nismo imali - naveo je Vučić.

Istakao je da je srećan zbog potpisivanja sporazuma jer je to, kako je naveo, posao države – da omogući svojim poljoprivrednicima da imaju ravnopravne uslove.

- Mi ćemo da gledamo da kao vlada sa vladom, država sa državom, još popravimo šanse za pravljenje poslova među Srbije i Egiptom - naglasio je predsednik Srbije.

- Za nas je od izuzetnog značaja da imamo ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom. Evo sada počinju da seku na Zapadu neke od boljih vinograda, a da nemaju carine sa Kinom bilo bi im mnogo lakše da prodaju sve to. Mi ćemo imati ogromnu prednost u odnosu na sve druge - rekao je Vučić.

foto: Printscreen RTS

Gledamo da uradimo sve što možemo za svoju zemlju, borimo se za rastuća tržišta i ekonomije, dodaje predsednik.

On je rekao da se i mi i Egipat protivimo ratu u Gazi, pozivamo na mir, kao i da se i na Beograd i Kairo vrši pritisak da uvedu sankcije Rusiji.

- U vreme Muslimanskog bratstva Egipat je priznao Kosovo, ali tu više nema nikakvih aktivnosti. Tako će biti i u međunarodnoj areni. Egipat može da računa na našu podršku, a siguran sam da ćemo i mi imati podršku najmnogoljudnije arapske zemlje - kaže Vučić.

Predsednik je rekao da nije isključeno da u budućnosti bliže radimo sa Egiptom na razvoju dronova.

- To pokazuje koliko je visok nivo poverenja među nama - kazao je Vučić na kraju obraćanja.