LUDILU NEMA KRAJA! Vučić o novim napadima iz BiH: To su ljudi koji kažu da je Srbija do sada 4 genocida počinila nad njima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se danas iz Kaira, prokomentarisao je i izjavu bosanskog političara Ramiza Salkića, koji je rekao da "Srbija nikad neće odustati od teritorijalnih pretenzija prema BiH".

"To su ljudi koji kažu da je Srbija do sada četiri genocida počinila nad njima. Ni manje ni više. Srbi su krivi i za zločine u Drugom svetskom ratu uglavnom učinjenih od NDH i Handžar divizije kao jedne od udarnih snaga NDH. Na to ste naučili već, ne znam čemu se čudite i što vas to iznenađuje. Po članu Predsedništva BiH, Bećiroviću naziv knjige je 'Teritorijalne pretenzije Srbije u BiH' ili tako nešto. Videćete za samo četiri genocija optužuje Srbiju, a mi to radimo od 1804. godine, od Prvog srpskog ustanka. Ludilu kraja nema", rekao je Vučić i nastavio:

"Kada govorite o svemu što se desilo Trampu, kao što ne prenose ni njegove reči tako je taj sistem tih lažno liberalnih, a u stvari duboko autokratskih medija, političara i opredeljene javnosti navikao da čak i ne prenosi vaše reči. Oni danas kažu 'Vučić pozvao na mir i stabilnost, iako potpaljuje vatru'. Dakle oni ne mogu da puste ni šta sam rekao, oni moraju da iznose svoj zaključak. Zato što im se ne dopada ono što sam rekao. Ako se ne dopadaš onima koji su tvorci informacija, onima koji misle da vladaju svetom, onda će oni da objasne šta si ti u stvari hteo da kažeš. To vam je ta priča. Kad odeš u Hram Svetog Save - 'a šta će nečastivi u hramu'. Pa ništa osim što u njegovo vreme i njegovom inicijativom je taj Hram i urađen. 80% vrednosti Hrama. Toliko o nečastivom. I sve im je tako. 'Alah će da te kazni' - 'kriv si Vučiću jednu plemenitu izjavu si okrenuo naopačke'. To vam tako ide u savremenom svetu.

Osvrnuo se predsednik Srbije i na reči Nenada Čanka koji je atentat na Trampa nazvao predstavom.

"Lepo je njemu da tako nešto kaže i da mu sve liči na šaradu. Nije njegova glava u pitanju. Da su ga kamenom gađali, Donalda Trampa, bilo bi skandalozno i veoma problematično. A ovako da neko puca na njega, suviše je strašno da bih prihvatio da neko ozbiljan može i sme da se igra takvim stvarima. To je naša svakodnevica, biće toga koliko hoćete. To svaki dan gledate i živite, ništa novo. I sa Ficom ste videli šta se dogodilo", rekao je Vučić.