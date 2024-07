"PROVODILI SU GODINAMA SATANIZACIJU"! Vučić o atentatima na Fica i Trampa: A šta očekujete?

Foto: screenshot Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju iz Kaira još jednom govorio o atentatu na Donalda Trampa i nadovezao se na atentat na slovačkog premijera Roberta Fica.

Vučić je prokomentarisao izjavu Fica da je scenario atentata na Trampa kopija scenarija pokušaja njegovog ubistva.

"Ovaj čovek što je pucao, on vam kaže da mrzi Trampa i republikance. Kada provodite satanizaciju, a šta očekujete da svi ljudi razumeju da vi lažete. Pa neki ljudi ne misle da vi lažete i neki nisu sasvim čisti, a neki jesu a misle da čine dobro delo time što će nekoga da ubijete. Robert je moj dobar drug pre svega. Razmišljao sam bezbroj puta kada mu se to dogodilo šta je razlog i onda shvatite da je to razlog. Provodili su godinama satanizaciju premijera Fica, godinama", rekao je Vučić.

Kaže da su imali i plan da ga uhapse, ali nisu, a onda se desilo da opet pobedi.

"Pobedio je jer je stvarni i veliki lider i narod to prepoznaje. Neće više narod da sluša lažnoliberalne elite koje misle da su Bogom dane da vam sude o svemu. Ne zaboravite, oni su nama neki Fridom haus, ne znam ko, rekli da ima jedan povređeni na demonstracijama. Ne postoji zemlja na svetu koja je tako liberalna i koja dopušta da policija bude napadana, i da pušta ulaz u sve državne organe. Šta će sada da kažu - da je Amerika najgora zemlja na svetu pošto je pucano na opozicionog kandidata tokom njegovog skupa i to iz dugih cevi. Hoćete li to da kažete ili nećete? Ili ćete i dalje da nam objašnjavate da Zakon o rodnoj ravnopravnosti nije pokrio sve kategorije u Srbiji pa smo zato krivi. Ili zakon o REM-u nije ne znam šta. Koga vi zavitlavate svi zajedno? Šta mislite da je narod lud u svetu? Svi ljudi blesavi? Pa nisu ljudi blesavi. Zato se podižu ljudi u svetu i zato se bore sve snažnije. I naravno da će da minimizuju kada nekoga ubijaju i napadaju, i naravno da će da dižu kada ih neko pogleda popreko ili ne znam šta", istakao je Vučić.

Naveo je još jednom da je "perverzna inverzija" kojoj prisustvujemo svakog dana optužbi da je okrenuo plemenitu izjavu "neka ga Alah kazni".

