VUČIĆ: META SU SLOBODARSKI LIDERI ŠIROM SVETA! Analitičari: Prestati sa stvaranjem ambijenta u medijima za pokušaj atentata

Foto: screenshot Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je zabrinutost zbog atentata na bivšeg predsednika SAD i aktuelnog predsedničkog kandidata Donalda Trampa u subotu i izrazio nadu da će ludilo mržnje koje se širi po svetu da prestane. On je naveo i da se slaže sa slovačkim premijerom Robertom Ficom da je scenario atentata na Trampa kopija scenarija atentata na njega i da su povod za oba napada bili mržnja i satanizacija u javnosti.

Poželevši Trampu dobro zdravlje i brz oporavak, Vučić je poručio da se nada da će ludilo mržnje koje se širi svuda po svetu tu da prestane i da će postojati veće poštovanje za drugačije stavove i viđenja, te da će biti manje agresije od onih koji uvek drugima prebacuju da su agresivni, a najčešće sa te strane dolaze napadi.

Akt mržnje

foto: AP/Evan Vucci

Vučić je rekao da veruje u snagu američkog naroda da sve to prevaziđe i izrazio uverenje da će ljudi u Srbiji uspeti da sačuvaju razum i shvate koliko je mir važan i koliko je stabilnost važna i da "guraju" zemlju napred. On je ocenio da je pokušaj atentata na bivšeg američkog predsednika "čisti akt mržnje" i dodao da je počinilac rekao da mrzi Trampa i republikance.

- U svetu je sve bukvalno naopačke, obrnuto. Ako se zalažete za mir, i kad Viktor Orban kaže da je za mir i bilo ko od nas kaže da je za mir, a ne, ne, ti nisi za mir, ti si protiv naše pobede nad Rusijom... Bukvalno je sve obrnuto - rekao je Vučić.

Podsetio je na to da dve i po godine pričaju o tome da će Srbija da napadne neku zemlju u regionu i da su napisali preveliki broj tekstova o tome.

- I dalje lažu, neki Kurti, Vesli Klark. A za to vreme oni vode ratove, neki proteruju Srbe s KiM, ovi vode ratove širom sveta. Vi hoćete da ućutkate istinu svi zajedno. Pojavili se ljudi, kako ćete da se ophodite prema njima, koji traže da slobodno govore. Tramp je čudom ostao živ. To čudo je sačuvalo i Roberta Fica, koji je dobio četiri metka u telo. A to je sve ludilo te satanizacije koju provode svakog dana i gde niko nema pravo na drugačije mišljenje. Pa čekajte, kad pričamo o perverznoj inverziji, pa je l' demokratija danas da ukinete sve koji drugačije misle - kazao je Vučić.

foto: screenshot Pink tv

Dodao je da danas u svetu postoji "krik slobodarski opredeljenih ljudi i zemalja" koji više neće poslušno da služe onima koji misle da mogu da narede šta hoće.

- Vreme je da se polako podižu slobodarske snage sveta i da kažu "ne možete više da nas pravite ludim". Kao što hoćemo da živimo u svojoj slobodnoj zemlji, ne zameramo se nikom, samo nismo tako ni ludi ni glupi kao što mislite - kazao je Vučić.

Predsednik je i istakao da se trudi da ne izgovora imena političara i da gotovo nikoga ne napada da bi se izbegla ovakva vrsta nestabilnosti, ali da će sve više biti meta oni slobodarski lideri širom sveta koji se suprotstavljaju tom narativu i pokušaju da svet bude unison, bez razlika i drugačijeg stava.

Bezbednosni rizik

Profesor bezbednosti i savetnik premijera Srbije za bezbednost Miroslav Bjegović kaže za Kurir da nam pokušaj atentata na Trampa, isključivo politički motivisan, govori da su atentati ponovo na sceni kao način eliminisanja političkih protivnika.

foto: Kurir Televizija

- Upravo posle napada na slovačkog premijera Fica pokrenuta je stara oprobana metoda političke borbe eliminacije i načina zastrašivanja prema svima onima koji ne uklapaju u aktuelne geopolitičke i vojne procese. Očito da drugo mišljenje ne sme postojati, a naročito ono koje nije u skladu prvenstveno sa interesima zemalja Kvinte sa SAD na čelu. Ovo predstavlja bezbednosni rizik za sve šefove država i vlada koje imaju svoju nacionalnu i državnu politiku samostalnu i neutralnu, pa iz tog razloga postaju meta unutrašnjeg i spoljašnjeg neprijatelja, što je signal sistemu nacionalne bezbednosti za povišeni stepen mera rada - naglasio je Bjegović.

Da su slobodarski lideri na meti potencijalnih atentatora, smatra Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu bezbednost.

foto: Kurir televizija

- Ovi atentati su slični po operativnom izvršenju, tu je javni skup, usamljeni izvršilac koji nije deo šireg organizacionog jedinstva, tu su dostupnost oružja i otrovna retorika u informativnom prostoru. Tako da, s tim u vezi, dehumanizacija srpskog predsednika i njegove porodice mora da prestane i nadležni organi moraju da se pozabave aktivnijim radom protiv stvaranja ambijenta za atentat na osnovu širenja dezinformacija u javnom prostoru - istakao je Obradović za Kurir.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković takođe ocenjuje da je atmosfera zabrinjavajuća, te da mora da bude zato otrežnjujuća.

foto: Kurir televizija

- Klima jeste takva da postoji oštra polarizacija lidera na ideološkom planu, a predmet retorike poništavanja nekoga otvara prostor za politički ekstremizam. U ovom slučaju, ceo Trampov mandat je bio na različite načine osporavan i on je kao američki milijarder bio predstavljam kao ruski i kineski čovek, bio je žrtva političkog stigmatizovanja - kaže Stanković za Kurir.

Ukazuje i da kod nas postoji retorika poništavanja Vučića i ta stigmatizacija i predstavljanje predsednika kao moralnog zla, što, kako kaže, otvara prostor za moguću eksploziju političkog nasilja.

- Srećom, naše bezbednosne strukture imaju mehanizme da kontrolišu ovakve prilike i nadam se da će to i uraditi uspešno - kazao je on.

Vučić o Čankovim tvrdnjama Lepo je njemu, nije njegova glava u pitanju Predsednik Vučić prokomentarisao je izjavu političara Nenada Čanka, koji je atentat na Trampa nazvao predstavom. - Lepo je njemu da tako nešto kaže i da mu sve liči na šaradu. Nije njegova glava u pitanju. Da su ga kamenom gađali, Donalda Trampa, bilo bi skandalozno i veoma problematično. A ovako, da neko puca na njega, suviše je strašno da bih prihvatio da neko ozbiljan može i sme da se igra takvim stvarima. To je naša svakodnevica, biće toga koliko hoćete. To svaki dan gledate i živite, ništa novo. I s Ficom ste videli šta se dogodilo - rekao je Vučić.