UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI: Ne želimo da ratujemo, za razliku od onih koji pljuju Srbiju i ratuju svakog dana

Predsednik Aleksandar Vučić obraća se medijima nakon što je odlikovao žandarma Miloša Jevremovića.

Predsednik je istakao da je nedelja pred nama izuzetno važna.

"Putujem u London, po prvi put ću imati bilateralu sa novim holandskim premijerom, sa francuskim predsednikom. Očekujem još vaznih sastanaka ove nedelje, ali još ne mogu da vam potvrdim. Za najkasnije 10-ak dana očekujem početak proizvodnje u Kragujevcu, što je velika vest za svakog građanina. Pripremamo se za Evropsku političku zajednicu. Mnogo velikih i važnih vesti".

O kampanji iz Sarajeva:

"Očekivana kampanja, sve o čemu sam govorio, što sam opisao i napisao. Mogli ste da vidite istinitost svake tvrdnje dva sata nakon moje konferencije. Neće se to promeniti. Nemam problem sa tim da budem gromobran za sve vrste udara na našu zemlju. Inače, Srbije nema ni u jednoj presudi u genocidu u Srebrenici.Vi ste pomenuli izvesnog gospodina Bogdanovića. Trebalo bi da komentarišem jednog notornog narkomana. Sećate se kada sam bio u Londonu, doveli mi Sandulovića u publika, koji kaže kako je progonim najvećeg srpskog opozicionara".

foto: screenshot Pink tv

"Tako vam rade strane službe, nađu najgori ološ. Ucenjuju - vi ćete da govorite to i to. Niko u svetu ne zna ko je taj. Važno je samo da izgovoriš nešto protiv Vučića".

"Ne želimo da ratujemo, za razliku od onih koji pljuju Srbiju i ratuju svakog dana. Neću da se pravdam zbog jedne normalne stvari".

O Đilasovim izjavama o litijumu:

"Vaš prvi na listi baš u gradu gde treba da se dogodi, baš u Loznici, prodao zemljište. Mislim da je ovo velika prilika za Srbiju. Mi hoćemo da obezbedimo veliki rast za Srbiju, za Loznicu. Kao što su nam i danas ljudi zahvalni za Beograd na vodi i druge projekte. Pokušaćemo da napravimo najbolje moguće stvari, ali što je za mene najvažnije da obezbedimo životnu sredinu. Mi verujemo da rudnik ne bi ugrozio ništa i nikoga, ali hoćemo da daobijemo garantije da životna sredina i ekologija budu sačuvani".

"Mislim da jasna razlika postoji, a vi ste pravili grešku, nisam vas ni tužio ni progonio, samo ukazivao na to. Kada neko u programu vašem meni opsuje majku, ne možete da kažete da je to sloboda izražavanja. Nije normalno da kada neko kaže da bi mu decu tuširao uranijumom, da kažete da je taj ugrožen, zato što sam rekao da to nije lepo".

"Podsetiću vas na kampanju oko krvavih košulja zbog udarca koji je dobio Borko Stefanović. Mi osudili, počinioci uhapšeni. Govorili ste da nećete da živite u takvoj Srbiji? Hoćete u Evropi i Americi gde se dešavaju atentati?"